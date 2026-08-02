Festival Špilberk nabídne hudbu z počítačové hry a galavečer Štefana Margity

Brněnský hudební festival Špilberk letos osloví nejen posluchače klasické hudby, ale i publikum, které do koncertních sálů běžně nezavítá. Nabídne hudbu z počítačové hry Kingdom Come: Deliverance II, jazzový projekt věnovaný trumpetistovi Milesi Davisovi nebo operní gala pěvce Štefana Margity. Uskuteční se od 17. do 23. srpna na velkém nádvoří hradu Špilberk, řekla ČTK mluvčí pořádající Filharmonie Brno Kateřina Konečná.
Festival zahájí dva večery věnované hudbě z celosvětově úspěšné české počítačové hry zasazené do středověku. "Zahajovací koncert se vyprodal během pár dní, proto jsme na následující den, tedy na 18. srpna zařadili druhé provedení. I na to už zbývá jen pár vstupenek," uvedla ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.
Hudba Jana Valty zazní pod širým nebem v provedení brněnských filharmoniků, Pěveckého sboru Masarykovy univerzity a skupiny Bakchus, která se věnuje středověké a renesanční hudbě.
Ve čtvrtek 20. srpna zavítá na Špilberk jeden z nejlepších evropských jazzových trumpetistů, Francouz Erik Truffaz. Spolu s Rozhlasovým Big Bandem Gustava Broma složí poctu jazzové legendě Davisovi v projektu Around Miles. "Vznikl přímo na míru našemu festivalu jako oslava 100. výročí narození tohoto velikána, který zásadně proměnil podobu moderního jazzu," zdůraznil dramaturg Filharmonie Brno Vítězslav Mikeš.
I další koncert, který se uskuteční 22. srpna, je věnovaný kulatému jubileu, tentokrát sedmdesátinám pěvce Margity. Zazní slavné operní árie, duety i orchestrální předehry. Vedle jubilujícího tenoristy vystoupí sopranistka Jana Šrejma Kačírková a Filharmonie Hradec Králové pod taktovkou Jana Kučery.
Festivalové finále obstará kantáta Carla Orffa Carmina Burana v podání pěveckých sólistů, Filharmonie Brno a Českého filharmonického sboru Brno pod taktovkou šéfdirigenta Dennise Russella Daviese. Na závěrečný večer v neděli 23. srpna zbývá posledních pár vstupenek. Kompletní program je na webu filharmonie.