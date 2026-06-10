Festival ve Strážnici nabídne indiánské tance, ale také folklor z Ostravy

Mezinárodní festival ve Strážnici na Hodonínsku letos nabídne tance severoamerických indiánů, ale také folklor z Ostravy. Nebude chybět oblíbená soutěž tanečníků verbuňku nebo průvod městem, tentokrát kratší, aby folklorní soubory netrávily tolik času na rozpálené dlažbě, řekli dnes pořadatelé novinářům. Největší folklorní přehlídku v Česku, jíž se pravidelně účastní kolem 30.000 lidí, totiž často provázejí horka. Letos se koná od 25. do 28. června.
Základ festivalového programu každoročně tvoří české a moravské soubory, jeho kořením jsou ale zahraniční hosté. Letos přijedou například Native Pride Dancers z Jacksonville na Floridě. Udržují kulturní dědictví indiánských komunit Severní Ameriky. "Je to sice jen malá skupina, ale myslím, že bude divácky atraktivní," řekla za pořadatele Markéta Vašulková. Další soubory přijedou z Mexika, Peru, Kazachstánu, Kypru a Slovenska.
"Letošní festival klade do popředí tanec – jeden z důležitých projevů lidové kultury, způsob sdílení emocí i výraz identity jednotlivce a společenství. Tanec je pamětí v pohybu. Nese v sobě rytmus krajiny, hudby i řeči, zkušenost generací i energii současných interpretů," uvedla předsedkyně festivalové programové rady Lucie Uhlíková.
Pro páteční festivalový večer vzniká pořad věnovaný Ostravě, kterou představí jako živé, tepající město na pomezí několika etnografických regionů - Lašska, Těšínského Slezska a Opavského Slezska. Právě Opavskému Slezsku patří sobotní regionální pořad. Vzdá hold kraji, kde se po staletí potkávali Češi, Němci, Poláci a takzvaní Moravci.
Festival se tradičně koná v několika amfiteátrech a parku kolem strážnického zámku. Amfiteátr Bludník sice výhledově čeká přestavba, vše se ale teprve připravuje. "V nejbližších letech se tedy ještě budeme potkávat na 'starém' Bludníku," uvedl ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša.
Slavnostní průvod projde městem v sobotu odpoledne, tentokrát ale nezačne u Skalické brány, ale až na úrovni Školní ulice. Jeho trasa se tedy zkrátí, stejně jako doba, kterou soubory stráví na rozpálené vozovce, doplnil Šimša. Program přehlídky je na webu Festivalstraznice.cz.