Festivalovou sezonu jižní Moravy odpálí v páteční svátek Brněnský Majáles

Karolína Kučerová
  14:22aktualizováno  14:22
Sezona festivalů pod širým nebem začne na jižní Moravě co nevidět – a neodstartuje ji nikdo jiný než velikán v podobě Brněnského Majálesu. Pro desetitisíce fanoušků už v pátek zahraje řada známých interpretů, mezi nimiž letos zazáří třeba Ben Cristovao, Chinaski, Stein27 nebo Calin.
Alegorický majálesový průvod vycházející z náměstí Svobody v centru Brna na snímku z roku 2014 | foto: Jiří Salik Sláma, MAFRA

Přestože je akce oblíbená zejména mezi studenty, pravidelně na ni míří hudební nadšenci všech věkových kategorií i milovníci letních festivalů, kteří již nedočkavě vyhlížejí další události. I letos se mají v průběhu celého léta na co těšit. Kromě oblíbených českých interpretů je čeká nálož experimentálních zvuků, neotřelých hudebních zážitků nebo hody s žesťovými nástroji v hlavní roli.

Připravit se ale musejí na vyšší ceny lístků než loni, obvykle okolo stovky až pár stovek korun. Viditelné je zdražování například na třídenním Ponava festu v brněnském parku Lužánky, který se koná od 22. do 24. května. Ještě před dvěma lety byl vstup zadarmo, loni ale pořadatelé zavedli vstupné 700 korun. Letos je to už 888 korun.

„K naší nové cenové politice budeme letos promítat i film Má to cenu, kde je tento krok vysvětlen. Promítání umožní naše novinka, kterou je film stage. Spolupracujeme v rámci ní třeba s FAMU a mimo jiné promítáme i filmy pro děti,“ nastiňuje Jana Piškulová z pořadatelského týmu.

Jako jinde je i na této akci hlavní hudební program. Místo populárních českých interpretů lidé narazí spíše na méně známá jména z celého světa, jejichž hudba spadá do kolonek underground, alternativní rock a jazz. Na hlavním pódiu se představí například čeští Dunaj & Jana Vébrová nebo švédští Den Der Hale.

Kdo chce místo objevování nových žánrů slyšet spíše oblíbené klasiky, může zavítat na Slavnosti Břeclav, jež oživí okolí břeclavského zámku 5. a 6. června. Na pódiu přímo před památkou vystoupí Chinaski, Mirai nebo Divokej Bill.

Brněnský Majáles se konal 7.5. 2015 na Výstavišti.
„Speciální set odehraje kapela Wohnout, která nám v roce 2017 pokřtila maskota Bořka a teď u nás oslaví 30 let. Tomáš Klus zase přiveze novou desku, která je naprosto skvělá. A jsem rád, že se v Břeclavi konečně představí se svou show Sofian Medjmedj,“ oznamuje pořadatel festivalu Jan Svoboda. Kromě toho vyzdvihuje velký počet rockových kapel. Mezi nimi bude třeba Harlej, Škwor, Tři sestry a vůbec poprvé i Olympic.

Žesťové hody, více hudby pro mladé

Fanoušci, kteří tuto akci nestihnou, nemusejí zoufat. Podobný repertoár se prostřídá i na řadě dalších festivalů napříč celým létem. Jedním z nich je od 4. do 5. července Vesuf fest nedaleko Boskovic na Blanensku, který při trendu zdražování naopak své příznivce potěší přibližně o 100 korun levnějším lístkem než loni.

Břeclav navíc nebude jediným místem, kde si Olympic střihne svou premiéru. Vystoupí také v rámci festivalu Hudba na Vinicích, který nabídne řadu koncertů v různých vinařstvích po celém kraji – a to od května až do září. Mezi hrozny si poprvé zahraje i Kateřina Marie Tichá či Tata Bojs. „Nechybějí ani stálice jako David Koller, Čechomor, No Name, MIG 21 nebo Aneta Langerová,“ jmenuje produkční festivalu Lucie Karafiátová a dodává, že se jedná o doposud největší ročník, co se počtu koncertů týče.

Kam za hudbou open air na jižní Moravě

  • 8. května: Majáles – brněnské výstaviště, Ben Cristovao, Mikolas, Chinaski, Calin, vstupné 1 099 Kč, zlevněné od 650 do 899 Kč
  • 22.–24. května: Ponava fest – Lužánky, Dunaj & Jana Vébrová, Nixies, Putan Club, 888 Kč, jednodenní 388 Kč
  • 5.–6. června: Slavnosti Břeclav – zámecký areál, Sofian Medjmedj, Mirai, Olympic, 1 590 Kč, pátek 1 090, sobota 1 190 Kč
  • 4.–5. července Vesuf fest – kemp Suchý, Boskovice, Škwor, Lucie, Kamil Střihavka, 1 100 Kč, jednodenní 699 Kč
  • 6.–8. srpna – Pop Messe – Velodrom, brněnské výstaviště, Dukla, Oklou, Overmono, 2 950 Kč, jednodenní 1 600 Kč
  • 7.–8. srpna Hrady – hrad Veveří, Rybičky 48, Xindl X, Vypsaná fiXa, 2 000 Kč, pátek 1 100 Kč, sobota 1 200 Kč
  • 28.–29. 8.: MikuLOVE – letní kino Mikulov, FVCK_KVLT, Mutanti hledaj východisko, Máří, 1 590 Kč

Kdo by si chtěl hudbu poslechnout v netradičním prostředí a víno není jeho parketa, může ve dnech od 11. do 15. června zavítat na Brno Brass Fest zasvěcený žesťové hudbě. Po loňském úspěchu chtějí pořadatelé zopakovat velkou akci v pisárecké vozovně, kdy se tramvajové depo na jeden večer promění v koncertní scénu se světelnou instalací od uměleckého studia Visualove.

Festival má v rukávu další dvě esa. První novinkou jsou hody na Moravském náměstí, které slibují kroje, kočovnou hernu a šest kapel. „Brass Hody jsou rodinný program navržený tak, aby přitáhl i lidi, kteří by na tradiční dechový koncert normálně nešli. Vstup je zdarma,“ avizují pořadatelé na webu. Druhou novinkou je první český koncert uskupení Vienna Brass Connection, které tvoří hudebníci z předních světových orchestrů.

Poznání oblíbených míst trochu jinak nabízí i celorepublikový festival Hrady, který má na jižní Moravě stanoviště na hradě Veveří. Konat se bude 7. a 8. srpna a lidé se mohou těšit na desítky interpretů, mezi nimiž zazáří Rybičky 48 nebo Xindl X.

V téměř totožný termín, akorát o den dříve 6. srpna, začne i brněnský festival Pop Messe v areálu Velodromu na brněnském výstavišti.

Přesto si s Hrady konkurovat nebudou, oba totiž míří na jiné publikum – v případě Pop Messe je to spíše mladší generace či lidé, kteří hledají neotřelou hudbu. Zahraje třeba pražská kapela Dukla, americký multiinstrumentalista Current Joys, francouzská hudebnice Oklou nebo duo Overmono zaměřené na elektronickou hudbu.

V podobném duchu se nově ponese i mikulovský festival MikuLove, který na konci prázdnin 28. a 29. srpna pomyslně ukončí letní prázdniny. Jeho pořadatelé se jej rozhodli posunout směrem k nastupujícím hvězdám české a slovenské alternativní scény, a tak jako hlavní hvězdy zazáří slovenský raper FVCK_KVLT, Mutanti hledaj východisko nebo Máří.

