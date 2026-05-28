Filharmonie Brno poprvé ve své sedmdesátileté historii míří do Indie

Filharmonie Brno míří poprvé ve své sedmdesátileté historii do Indie. Odehraje tam dva koncerty k poctě skladatele a dirigenta Ilaijarádži, jenž patří v Indii k uznávaným a obdivovaným osobnostem. Šestaosmdesát brněnských hudebníků dnes odletí z Vídně do Dillí, oznámila ČTK mluvčí orchestru Kateřina Konečná.
"Dirigent Mikel Toms, se kterým často spolupracujeme a který nás na turné povede, nás upozornil na specifika indického publika. Lidé jsou prý velmi srdeční, živí, ale nepříliš pozorní posluchači," uvedla ředitelka brněnské filharmonie Marie Kučerová. Doplnila, že v tomto případě se dají navíc očekávat bouřlivé reakce, protože autor se bude koncertů účastnit.
Ilaijarádža vytvořil za svou více než padesátiletou kariéru hudbu ke stovkám filmů, složil tisíce skladeb a ovlivnil podobu jihoindické filmové i orchestrální hudby. Je držitelem vysokých indických státních vyznamenání.
Koncertní program Filharmonie Brno propojí evropskou symfonickou tradici s indickou melodikou a filmovou hudbou. Večer otevře předehra Karneval Antonína Dvořáka, poté dostane prostor Ilaijarádžova tvorba.
První koncert orchestr odehraje 30. května ve městě Čennaí, druhý pak 2. června v Bengalúru. "Je zajímavé, že právě z města Bengalúru pochází většina členů velmi početné indické komunity v Brně," doplnila Kučerová. Orchestr se do Brna vrátí 4. června.