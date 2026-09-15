Filharmonie Brno v neděli zahájí 71. sezonu, zazní Franck a Brahms

Filharmonie Brno v neděli v Janáčkově divadle zahájí 71. koncertní sezonu dvěma velkými romantickými díly. Zazní symfonická báseň Psyché od Césara Francka a Druhá symfonie Johannese Brahmse, oznámila ČTK mluvčí orchestru Kateřina Konečná. Divadlo bude zaplněné, v předprodeji zbývají už jen místa na balkonech.
Motto nové filharmonické sezony zní Všechny cesty vedou do Brna. Dramaturgii inspirovaly významné události z hudebních dějin města, například Brahmsův koncert, který se uskutečnil 24. listopadu 1867 v Redutě.
"Dobová kritika tehdy označila mladého hudebníka za 'pravého umělce oduševnělého klavírního přednesu' a zaznamenala plný sál i mimořádný úspěch jeho vystoupení," uvedla ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová.
Nedělní koncert povede bývalý šéfdirigent orchestru Petr Altrichter. Ještě před Brahmsovou Druhou symfonií zazní Franckova symfonická báseň Psyché. Vyrůstá z antického mýtu, který proměňuje v niternou hudební výpověď. Brahms naopak žádný příběh nepotřebuje, jeho Druhá symfonie vytváří svůj svět výhradně hudebními prostředky.
"Postavit tato dvě díla vedle sebe není jen efektní kontrast. Je to setkání dvou způsobů uvažování o tom, co všechno hudba může být," uvedl dramaturg Vítězslav Mikeš.
Ještě před zahájením sezony čeká komorní sestavu filharmonie vystoupení na brněnské náplavce. Ve čtvrtek tam zahájí první ročník festivalu Náplavka Open. Akci pořádá radnice městské části Brno-střed ve spolupráci s provozovateli tamních gastronomických podniků.
Orchestr zahraje na mole u řeky Svratky několik skladeb. Zazní například Fanfáry ze Sinfonietty od Leoše Janáčka, tři části z Vodní hudby od Georga Friedricha Händela nebo Malá noční hudba od Wolfganga Amadea Mozarta, uvedl starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (ODS).