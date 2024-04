Sexistický šéf agentury i hypnoterapeut. Nový film líčí sny, které se zvrtly

„Chtěli jsme v této nelehké době natočit odlehčený film, který pobaví a rozesměje. Vybrali jsme atraktivní profese, na která jsme se podívali tou nejhumornější optikou,“ avizuje režisérka Toulová.

Ta do hlavních rolí obsadila sebe samotnou a Martina Krause. „Už od začátku se mu líbil scénář a na roli Vítka je perfektní. Jeho postava má zároveň upravit zkreslené představy o hypnoterapii. S odborným poradcem Šimonem Pečenkou jsme do scénáře zapracovali reálné historky z praxe, včetně případu živé kozy, kterou její majitel přivedl do ordinace, aby lépe dojila. Jakkoli se to zdá neuvěřitelné, i to se opravdu stalo,“ líčí režisérka.

Sexistického šéfa reklamní agentury hraje Václav Vydra, ve filmu se objeví také další známá jména jako Jiří Krampol, Igor Bareš, Valerie Zawadská, Eva Hrušková nebo Uršula Kluková.

Příběh se točí kolem splněných snů, které se zvrtly. Všechno se otáčí ve chvíli, kdy hlavní hrdinka Eva dostává ve své agentuře zakázku na reklamu, která má za cíl, aby se do klientky zamiloval její vytoužený muž. Natáčelo se v Praze, Brně, Kolíně, Železné Rudě nebo Jihlavě, v kinech se má Láska na zakázku objevit 6. června.

Pro čtyřiatřicetiletou režisérku Toulovou, narozenou v Moravském Krumlově na Znojemsku, jde o už druhý letošní film. Romantický snímek Superžena uvedený v únoru líčí příběh svobodné třicátnice, která se rozhodne naplnit požadavky náročného okolí. Na filmovém portálu csfd.cz má aktuálně hodnocení jen 30 procent, předchozí tři filmy Toulové jsou na tom ještě hůře.