Filmaři z 53 zemí letos přihlásili na Ekofilm 219 snímků

Filmaři do letošního 52. ročníku mezinárodního filmového festivalu Ekofilm v Brně přihlásili 219 snímků, jsou z 53 zemí . Konat se bude na začátku října, hlavním tématem je vodoběh. Organizátoři o tom informovali na webu festivalu. Do loňského ročníku filmaři přihlásili 242 snímků ze 48 zemí. Hlavní cenu získal americký snímek Had a kosatka režiséra Johna Carlose Freye.
Hlavním tématem je letos cyklus vody, tedy odkud se bere, jak přírodou protéká a co nám hrozí, když její přirozený cyklus narušíme. Filmaři měli na výběr ze tří kategorií, krátkometrážní, středometrážní a dlouhometrážní filmy. Nejlepší snímky ocení mezinárodní porota, kdy hlavní cenu uděluje ministr životního prostředí.
"Z celkem 219 přihlášených filmů nyní dramaturgové vyberou finální pětadvacítku soutěžních snímků, které budou mít diváci možnost zhlédnout během festivalu v říjnu v Brně," uvedli organizátoři.
Silné mezinárodní zastoupení má letos například Německo s 31 filmy a Spojené státy americké s 22 snímky. Radost organizátorům udělalo také 13 českých filmů, které se ucházejí o místo ve festivalovém programu.
Do loňského ročníku filmaři ze 48 zemí přihlásili 242 snímků. O festivalové ocenění soutěžilo 25 filmů. Hlavní cenu získal americký snímek Had a kosatka režiséra Johna Carlose Freye. Ukazuje ekologické důsledky vybudování čtyř přehrad na řece Snake na severozápadě Spojených států. V dalších kategoriích uspěli také tvůrci z Dánska, Velké Británie a Česka.