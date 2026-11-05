Firma Arix dostala od ÚOHS milionovou pokutu za delší splatnost faktur

Chmelařská společnost Arix, která zejména obchoduje s chmelem, dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pokutu 1,16 milionu korun za to, že svým dodavatelům platila faktury za víc než 30 dní, jak stanovuje zákon. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě. Firma své provinění přiznala a s úřadem spolupracovala, dosáhla tak snížení pokuty o pětinu. Rozhodnutí je pravomocné.
Prodlužováním splatnosti faktur firma porušila zákon o významné tržní síle, který stanovením třicetidenní lhůty chrání před nekalými praktikami slabší hráče v potravinářském a zemědělském oboru. Podle zjištění ÚOHS firma Arix v některých případech platila dodavatelům až po více než 100 dnech. Úřad zjistil, že toto chování bylo systematické a trvalo nejméně 27 měsíců v letech 2023 až 2025.
"V tomto případě je férovost vzájemných vztahů dána mimo jiné tím, že odběratel s významnou tržní silou nebude na své slabší dodavatele diskriminačním způsobem přenášet obchodní a finanční rizika a své náklady spojené s financováním výroby a obchodu s vlastními výrobky,“ uvedl místopředseda ÚOHS Petr Solský.
Společnost Arix působí zejména jako obchodník s chmelem, prostřednictvím Agro-Chmel Holding je firma součástí skupiny PPF. Své protizákonné jednání společnost přiznala a s úřadem spolupracovala, dosáhla tak snížení pokuty o 20 procent. Rozhodnutí úřadu tak nemůže napadnout u správního soudu.