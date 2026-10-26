Firma nese poloviční odpovědnost za újmu způsobenou únikem fenolu, potvrdil NS

Nejvyšší soud (NS) zamítl dovolání společnosti Chemotex Děčín a potvrdil, že nese padesátiprocentní zodpovědnost za újmu způsobenou únikem fenolu v roce 2018. Žalobu na náhradu nemajetkové újmy podala partnerka muže, který následkům poleptání fenolem podlehl. Skutečnost, že řidič cisterny při přečerpávání nebezpečné chemikálie neměl na sobě ochranný oděv, nemůže firmu zcela zprostit odpovědnosti, plyne z rozhodnutí NS, které je dočasně zpřístupněné na úřední desce. Vyjádření Chemotexu ČTK shání.
Pro verdikt bylo podstatné to, že zpracování fenolu, včetně jeho převozu a přečerpávání, je zvlášť nebezpečným provozem, pro který občanský zákoník stanovuje zvláštní režim náhrady škody. Bezprostřední příčinou události byl únik fenolu z poškozené přečerpávací hadice a jeho vějířovitý rozstřik do nejbližšího okolí. Existuje tedy přímá souvislost s provozem zvláště nebezpečného zařízení. Opomenutý ochranný oděv neovlivnil příčinu události, ale jen rozsah následků.
"Stoprocentní liberace", kterou firma navrhovala, za dané situace podle NS nepřipadala v úvahu. "Připustit v takové situaci úplné zproštění odpovědnosti provozovatele by ve svém důsledku znamenalo přenést provozní riziko ze sféry provozovatele na osobu zasaženou provozem již tehdy, kdy její jednání nevyvolalo samotnou škodní událost, ale pouze ovlivnilo závažnost jejích následků," stojí v rozhodnutí senátu s předsedou Petrem Vojtkem.
"Takový výklad by byl v rozporu se smyslem objektivní odpovědnosti za škodu způsobenou zvlášť nebezpečným provozem, jejímž účelem je přenést rizika plynoucí z provozu primárně na toho, kdo tento provoz realizuje a má z něj prospěch," zdůraznil NS. Verdikt, podle kterého firma za újmu odpovídá z 50 procent, označil za správný. Přiměřeně zohledňuje počínání řidiče cisterny, který si neoblékl ochranný oděv. Kdyby jej měl, utrpěl by lehčí zranění a událost by podle znalce přežil.
Fenol je toxická bezbarvá látka, která má leptavé účinky na všechny tkáně. Po úniku fenolu v roce 2018 zemřeli dva lidé. Před trestním soudem stanul zaměstnanec chemičky. Čelil obžalobě z obecného ohrožení z nedbalosti, hrozil mu až desetiletý trest vězení. Okresní soud v Děčíně mu udělil podmíněný tříletý trest s odkladem na 54 měsíců.
Pozůstalou po jedné z obětí havárie trestní soudy odkázaly do civilního řízení, kde žalovala chemičku. Jako náhradu nemajetkové újmy žádala milion korun. Okresní soud jí přiznal 300.000 korun, krajský soud odškodné snížil na 295.040 korun.