Firma Teplo Břeclav obhájila u soudu pohledávku 52,6 milionu Kč za NWT

Břeclavská teplárenská společnost Teplo Břeclav u Krajského soudu obhájila svou pohledávku 52,6 milionu korun za firmou NWT. Rozhodnutí je pravomocné, žádná ze stran se proti němu neodvolala. ČTK to sdělil právní zástupce teplárny Jakub Hanák.
Spor má kořeny v říjnu 2022, kdy společnost NWT ukončila pro teplárnu dodávky zemního plynu a Teplo Břeclav musela pětinásobně zvýšit ceny pro své odběratele. NWT na sebe deset dní poté podala insolvenční návrh. Soud prohlásil úpadek společnosti, věřitelé povolili její reorganizaci.
Teplo Břeclav v insolvenčním řízení neuspěla se svou pohledávkou 70 milionů korun za způsobenou škodu, podala proto žalobu ke Krajskému soudu v Brně.
"Jednalo se o incidenční spor v insolvenčním řízení společnosti NWT. Prvoinstančně jej projednával Krajský soud v Brně jako insolvenční soud.
Podstatou žaloby bylo určení pravosti a výše pohledávek, které společnost Teplo Břeclav přihlásila do insolvenčního řízení společnosti NWT. Tyto pohledávky představovaly nevrácený přeplatek společnosti Teplo Břeclav, který vznikl hrazením zálohových plateb za dodávky zemního plynu, a dále škodu způsobenou společností NWT, když neoprávněně ukončila dodávky zemního plynu," uvedl Hanák.
Reorganizační plán NWT, který schválili věřitelé, na podzim 2023 zamítl krajský soud, v květnu 2024 jej ale posvětil Vrchní soud.
Do insolvenčního řízení s NWT přihlásilo 603 věřitelů 618 pohledávek, část z nich ale nebyla uznána. Přihlášené pohledávky dosáhly 1,682 miliardy korun. Reorganizační plán schválilo 100 procent zajištěných a 98 procent nezajištěných věřitelů. Podle znaleckého posudku by v případě konkurzu zajištění věřitelé získali 226,5 milionu korun a nezajištění 49 milionů korun. Firma upozornila, že při využití reorganizace by nezajištění uživatelé dostali 50 milionů korun.