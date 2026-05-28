FN Brno a škola při nemocnici připravují otevření psychiatrického stacionáře

Fakultní nemocnice Brno (FN) připravuje ve spolupráci s Mateřskou a základní školou při FN Brno otevření psychiatrického stacionáře pro děti základní školy. ČTK to dnes při příležitosti oslav sedmdesátého výročí založení školy řekla její ředitelka Markéta Olbertová.
"Novinkou od září bude psychiatrický stacionář, který bude otevírat nemocnice. Bude pro děti, které zde nemusí být hospitalizované. Počítá se se dvěma třídami, děti se budou střídat asi v šestitýdenních turnusech, budou mít psychologickou či psychiatrickou terapii a výuku," uvedla Olbertová.
Mateřskou a základní školu při FN Brno navštěvují děti hospitalizované v brněnské Dětské nemocnici už 70 let. Asi 30 učitelek a vychovatelek se ročně stará o několik tisíc dětí. Podle ředitelky se v posledních letech spolupráce s nemocnicí v mnoha ohledech prohloubila. Důležité je pro školu i sdílení zkušeností s jinými školami při zdravotnických zařízeních nejen v Česku, ale i na Slovensku, řekla ředitelka.
Mateřská škola při Krajské nemocnici v Brně začala fungovat od listopadu 1956, vznikla z podnětu přednosty infekčního oddělení Vladimíra Klusky. Základní škola se podle informací na webu začala naplno rozvíjet na podzim roku 1955, první třída se však otevřela už ve školním roce 1953/1954.
Děti z různých oddělení včetně onkologie, chirurgie či dětské psychiatrie školu v nemocnici navštěvují, aby nezameškaly výuku. Po celou dobu však zůstávají žáky své kmenové školy, se kterou ta nemocniční spolupracuje. "Je to individualizované vzdělávání s ohledem na každé dítě. Každé z nich s sebou přináší svůj školní vzdělávací program, svoje učebnice, svoje materiály a do toho musíme mít samozřejmě jako škola svůj vzdělávací program. Ale musíme se přizpůsobovat opravdu potřebám každého dítěte," vysvětlila ředitelka.
Výuka žákům základní školy začíná po ranní vizitě kolem 8:30, učí se zhruba do 12:00. "Paní učitelky si je mohou na odděleních sdružit do nějaké skupinky, nebo pracují tak, že chodí od postele k posteli. Záleží na tom, v jakém jsou děti zrovna zdravotním stavu a tomu se to podřizuje," řekla Olbertová. Odpoledne mohou děti strávit ve školní družině. Do mateřské školy chodí děti od 8:00.
"Paní učitelky musí být velmi empatické a kreativní. Musí se dokázat postarat o děti s různým postižením i zdravotním hendikepem. Tím, že na některých odděleních je hospitalizace kratší, tak se stane, že ráno přijdou a jsou tam zase jiné děti," uvedla Olbertová.
U dětí, které mají ve škole nějaké potíže, se díky individuální výuce podle ředitelky často stává, že najednou pochopí látku, která jim ve škole nejde. Důležitá je při výuce spolupráce nejen se zdravotníky, ale i s rodiči, dodala.