Fond Genesis Capital může koupit většinu ve společnosti Fyzioterapie s úsměvem

Fond Genesis Private Equity Fund V ze skupiny Genesis Capital může koupit většinový podíl ve společnosti Fyzioterapie s úsměvem. Ta poskytuje ambulantní rehabilitaci v Praze, Hradci Králové, Pardubicích a Českých Budějovicích. Transakci povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom informoval v tiskové zprávě. O akvizici dříve informovala dříve i skupina Genesis Capital, výši transakce neuvedla.
"Úřad ve správním řízení dospěl k závěru, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto transakci povolil. Rozhodnutí je pravomocné," uvedl ÚOHS. Podíl ve firmě si podrží i dosavadní vlastník, holdingová společnost Skokani SE.
Fyzioterapie s úsměvem založená v roce 2019 provozuje deset ambulantních klinik a 13 pracovišť v Praze, Královéhradeckém, Pardubickém a Jihočeském kraji. Poskytuje ambulantní péči v oborech fyzioterapie a rehabilitace. Má tým více než 200 fyzioterapeutů a loni poskytla péči přibližně 45.000 pacientům.
"Transakce je druhou investicí fondu Genesis Private Equity Fund V a zároveň první investicí tohoto fondu v oblasti zdravotnictví. Transakce je realizována spolu se stávajícím managementem společnosti, který bude i nadále aktivně zapojen do jejího řízení," uvedla Genesis Capital ve zprávě na webu.
Genesis Capital založil v roce 1999 Jan Tauber, dosud společnost podpořila více než 90 firem. Do jejího portfolia patří například společnosti GTH catering, 11 Entertainment Group, Hecht Motors, AV Media, Nay-Datart, Knihobot či Slevomat.