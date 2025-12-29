Brno sjednotilo formuláře na obecní byty, od ledna bude možné žádat i online

Takřka 30 tisíc bytů vlastní sice město, ale většinu mají do správy svěřené radnice jednotlivých městských částí. A právě ty si historicky vytvořily vlastní formuláře a pravidla.
Pro žadatele to znamenalo obcházet jednotlivé úřady a pořád dokola vypisovat totéž. To se ale od ledna změní, formuláře se sjednotí.„Zavedli jsme to kvůli zvýšení komfortu jednotlivých žadatelů,“ uvedla náměstkyně brněnské primátorky Karin Podivinská (dříve ANO).
Formulář s žádostí o zařazení do evidence žadatelů tak člověk vyplní jen jednou a zaškrtne v něm všechny městské části, ve kterých by chtěl bydlet. „Ten následně podá, a to buď v listinné podobě jako doposud, nebo online,“ doplnila. Podle ní novinku ocení zejména mladí.
Online žádost lidé vyplní přímo ve webovém rozhraní, odkud se odešle na zvolené městské části. Dostupná bude i verze ke stažení do počítače, kterou mohou zájemci po vyplnění odeslat sami datovou schránkou, případně poštou na jednotlivé úřady městských částí.
V Brně se o největší počet městských bytů starají městské části Brno-sever (5 167), Brno-střed (4 014), Líšeň (2 323) nebo Židenice (2 321).