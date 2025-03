Fotbal v Brně jako na San Siru? Líšeň i Zbrojovka můžou hrát v Králově Poli

Kdo na nás bude v Králově Poli chodit? Fanoušci Líšně jsou v rozpacích Nadšení fanoušků SK Líšeň, že nový majitel klubu a mecenáš Igor Fait chce fotbal z okrajové městské části vyzvednout do vyšších pater, se mísí s rozpaky. Ne každý v Líšni je nadšený z toho, že by mělo tamní mužstvo nastupovat v Králově Poli, kde je doma Zbrojovka, a hrát o postup do nejvyšší soutěže. „Rozumím tomu, že držet druhou fotbalovou ligu znamená pro Líšeň velké finanční nároky. Z toho důvodu chtěl její předseda pan Hladiš sehnat strategického partnera, což se podařilo. Jsem rád, že máme v Brně takové finančníky jako Igora Faita, kteří mají ambice a jsou ochotni do fotbalu investovat. Příliš ale nesouhlasím s tím, abychom měli snahu postupovat do první ligy,“ ohrazuje se například fanoušek Tomáš Hložánek. Stadion v brněnské čtvrti Líšeň se těší na druholigový zápas. Přiznává, že pokud by se Líšeň měla přestěhovat do Králova Pole, radost by z toho neměl. „Nemám udělaný průzkum. Co jsem se ale bavil s lidmi, tak místní by chtěli, abychom zůstali v Líšni,“ říká. Obává se nejen odchodu oblíbeného a tradičního klubu mimo městskou část, ale i případné atraktivity Líšně, pokud by měla hrát mimo domov. „Nebudou tam na nás chodit diváci. Velké návštěvy nejsou ani v Líšni, ale po postupu do druhé ligy nebo teď po představení posil se ukázalo, že potenciál na nějakých tisíc nebo patnáct set diváků na zápas klub má. Tolik, obávám se, by v Králově Poli nechodilo na Líšeň ani na první ligu,“ odhaduje fanoušek. Přestože je líšeňským patriotem, preferoval by, aby do první ligy postoupila Zbrojovka. „Je to i názor dalších lidí, že ideální seřazení v Brně by bylo Zbrojovka v první lize, Líšeň v druhé lize, někdo typu Startu Brno v třetí. Zbrojovka, byť se nyní plácá dole, do první ligy patří, a Líšeň má z mého pohledu místo v druhé. Aby si tyto kluky konkurovaly v boji o první ligu je podle mě zbytečné,“ míní Hložánek. (jip)