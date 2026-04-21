Při ostře sledovaném fotbale šlo o život. Diváka křísili přímo na tribuně

Ačkoliv zápasu mezi brněnským a jihočeským přihlížely jen hodně prořídlé tribuny, měli zdravotníci o práci postaráno. Vedle souboje na fotbalovém hřišti, který díky nerozhodnému výsledku 1:1 přinesl brněnské Zbrojovce postup do první ligy, se totiž bojovalo i o život jednoho z diváků.
„Nešťastně upadl na schodišti tribuny a utrpěl poranění hlavy,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.
K bezvládně ležícímu muži se okamžitě seběhli pořadatelé, místní zdravotníci i policisté z jihomoravské speciální pořádkové jednotky. „Ti u něj zahájili poskytování první pomoci,“ doplnil Vala.
V činnosti pokračovali až do příjezdu záchranářů. „Pacienta středního věku jsme zkontrolovali a ošetřili. S podezřením na možná vážnější zranění jsme jej převezli do Fakultní nemocnice Brno,“ přiblížila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.
K situaci se vyjádřil i samotný klub, který má taky ambice hrát od příští sezony první fotbalovou ligu. „Náš klub přeje divákovi, který se po nešťastném pádu na našem utkání zranil, brzké uzdravení a zotavení. Momentálně stále nevíme, o koho se jedná, ani jaký je jeho zdravotní stav. Později bychom tomuto divákovi určitě rádi věnovali za klub nějakou pozornost,“ sdělil mluvčí SK Artis Brno Ondřej Tomek.