Při ostře sledovaném fotbale šlo o život. Diváka křísili přímo na tribuně

Autor: mos, jcr
  16:42aktualizováno  16:42
Souboj se v pondělí v Brně neodehrával jen na fotbalovém hřišti, ale i v hledišti. Na brněnském městském stadionu během utkání Artisu a Táborskem upadl na schodišti mezi řadami sedadel jeden z fanoušků a zůstal bezvládně ležet. Pořadatelé, zdravotníci i přítomní policisté mu okamžitě začali poskytovat první pomoc.

Ačkoliv zápasu mezi brněnským a jihočeským přihlížely jen hodně prořídlé tribuny, měli zdravotníci o práci postaráno. Vedle souboje na fotbalovém hřišti, který díky nerozhodnému výsledku 1:1 přinesl brněnské Zbrojovce postup do první ligy, se totiž bojovalo i o život jednoho z diváků.

„Nešťastně upadl na schodišti tribuny a utrpěl poranění hlavy,“ uvedl policejní mluvčí Petr Vala.

K bezvládně ležícímu muži se okamžitě seběhli pořadatelé, místní zdravotníci i policisté z jihomoravské speciální pořádkové jednotky. „Ti u něj zahájili poskytování první pomoci,“ doplnil Vala.

Gólová radost Gjorgievskiho ze Zbrojovky v zápase s Artisem
Martin Pastornický, gólman Táborska, se snaží lapit střelu v utkání proti Artisu Brno.
Jan Sedlák (vlevo) a Jan Navrátil, fotbalisté brněnského Artisu, se radují v utkání proti Táborsku.
Kolaps na fotbale. Diváka oživovali přímo na tribuně
4 fotografie

V činnosti pokračovali až do příjezdu záchranářů. „Pacienta středního věku jsme zkontrolovali a ošetřili. S podezřením na možná vážnější zranění jsme jej převezli do Fakultní nemocnice Brno,“ přiblížila mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

K situaci se vyjádřil i samotný klub, který má taky ambice hrát od příští sezony první fotbalovou ligu. „Náš klub přeje divákovi, který se po nešťastném pádu na našem utkání zranil, brzké uzdravení a zotavení. Momentálně stále nevíme, o koho se jedná, ani jaký je jeho zdravotní stav. Později bychom tomuto divákovi určitě rádi věnovali za klub nějakou pozornost,“ sdělil mluvčí SK Artis Brno Ondřej Tomek.

