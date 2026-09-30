Fotbalové centrum v Brněnských Ivanovicích se rozšíří o dvě hřiště a tribunu

Fotbalové centrum v Brněnských Ivanovicích získá po dostavbě za asi 65,5 milionu korun dvě hřiště s umělým trávníkem, tribunu pro zhruba 500 diváků i parkovací místa. Brněnští radní dnes schválili zahájení zadávacího řízení na dodavatele, informoval magistrát v tiskové zprávě. Dostavba by podle města mohla být hotová v roce 2027.
Areál podle radního pro sport Tomáše Aberla (TOP 09) hostí celoročně tréninky fotbalistů různých věkových kategorií a dostavba je potřebná, aby areál dokázal uspokojit poptávku. "Počítá se s vybudováním dvou hřišť s umělým trávníkem včetně drenážního a odvodňovacího systému," uvedl Aberl.
Hlavní hřiště bude mít 115 krát 76 metrů a doplní jej tribuna ze železobetonové konstrukce. Druhé hřiště bude mít 76 krát 51 metrů. Součástí obou hřišť bude i oplocení, záchytné sítě, venkovní osvětlení a kryté střídačky. "Zároveň mají vzniknout nová přístupová komunikace, chodníky i 52 parkovacích míst včetně bezbariérových stání. Mimo jiné projde okolí terénními a sadovými úpravami, které zahrnují také náhradní výsadbu zeleně," dodala primátorka města Markéta Vaňková (ODS).
Areál tréninkového centra v Brněnských Ivanovicích nabízí zázemí pro fotbalové tréninky v podzimních, zimních a jarních měsících, kdy se nedá trénovat na přírodní trávě. Podle informací na webu jsou nyní k dispozici tři hřiště s umělým povrchem.