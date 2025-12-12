Sevřená aréna bez stožárů. Brno ukázalo, jak by mohl vypadat stadion na Srbské

Marek Osouch
  15:22aktualizováno  15:22
Zatímco fotbalová Zbrojovka s novým majitelem Vojtěchem Kačenou sní o stavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami, Brno chystá modernizaci stávajícího stánku na Srbské. Ten dnes slouží právě Zbrojovce, která má nakročeno zpět do první ligy, a také konkurenčnímu Artisu, který po nejvyšší soutěži rovněž pokukuje. Město nyní ukázalo, jak by stadion na Srbské mohl vypadat po razantní přeměně.
Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně. | foto: Facebook radního Petra Bořeckého

Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.
Stadion čekají změny. Tou první bude nové oplocení v sektoru hostů.
Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.
Vizualizace budoucí podoby městského fotbalového stadionu na Srbské v Brně.
10 fotografií

Na zveřejněných vizualizacích vypadá stadion v Králově Poli kompaktněji než v současné podobě. Do nebe už se netyčí velké stožáry s halogenovými světly a aréna je celá uzavřená.

„Kapacita by měla být podobná jako dnes, tedy přibližně 10 tisíc diváků. Nově už ale na stadionu nebudou místa na stání, všude se dají sedačky,“ přibližuje Martin Mikš, šéf městské společnosti Starez-Sport, která má stadion ve správě. Podle něj je v plánu tribuny posunout blíže k hřišti, čímž by se získalo místo na další sedačky. „Půjde o velkou investici,“ připouští Mikš.

Stadion za Lužánkami bude nejdřív za pět let, mírní šéf Zbrojovky nadšení fandů

Kde Brno vezme odhadovanou zhruba miliardu korun, není v tuto chvíli jasné. Radní Petr Bořecký (KDU-ČSL) na sociální síti napsal, že možností je i spolupráce se soukromým sektorem. Tedy podobně jako za Lužánkami, kde chce nový stadion kompletně platit majitel Zbrojovky, miliardář Vojtěch Kačena.

„S rostoucí kvalitou brněnského fotbalu a zájmem fanoušků je právě rekonstrukce Srbské nejrychlejší cestou k modernímu zázemí splňujícímu podmínky pro evropské poháry. Vyřeší se problémy s hlukem, světlem a rozšíří se možnosti parkování,“ nastiňuje Bořecký. Podle něj by za Lužánkami hrála Zbrojovka a na Srbské dál Artis. Navíc věří, že Srbská může být modernizovaná mnohem dříve, než bude stát nový stadion za Lužánkami.

První přijdou na řadu sedačky

V tuto chvíli se však Mikšův tým primárně soustředí na nejnutnější opravy na Srbské, které vyžaduje fotbalová asociace, aby se zde mohla hrát první liga. Ta se může vrátit už v příští sezoně, Zbrojovka totiž jako hlavní favorit vévodí druhé nejvyšší soutěži. Artis pak drží třetí příčku zajišťující baráž o první ligu.

„Plánujeme začít s obnovou sedaček. První tribunu obměníme teď v zimní přestávce, druhou pak později,“ oznamuje Mikš s tím, že odhadovaná suma za tuto modernizaci činí 10 milionů korun. V tuto chvíli se podle něj nepočítá s tím, že by se zpřístupnila v současnosti uzavřená část ochozů za jednou z branek.

Stadion Zbrojovky přestává splňovat normy první ligy, město slibuje opravy

„Dále chystáme nové osvětlení, kamerový systém, ozvučení, turnikety nebo zázemí pro média,“ vyjmenovává Mikš prvky, jejichž modernizaci slibuje Brno už delší dobu. Dva tendry však narazily kvůli příliš vysoké ceně. Nezdarem skončily i snahy předchozího majitele Zbrojovky Václava Bartoňka, který v roce 2020 sliboval na letošek otevření nové arény.

Mikš proto plánuje hledat firmy, které každou část oprav provedou jednotlivě. „Dohromady by mělo jít o sumu 40 milionů korun. Tyto peníze už máme od města přislíbené,“ podotýká. Veškerou rekonstrukci chce stihnout do příští sezony, aniž by byl jakkoliv narušen průběh jarní části letošního ročníku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Zelení si v Pardubicích stanoví priority po další období, vedení volit nebudou

ilustrační snímek

Strana zelených si dnes v Pardubicích na celorepublikovém stranickém sjezdu stanoví priority pro nadcházející volební období. Sjezd se koná za situace, kdy se...

13. prosince 2025,  aktualizováno 

Biatlon v Hochfilzenu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a proč přišla změna v sestavě

Lucie Charvátová předává štafetu Mikuláši Karlíkovi.

V rakouském Hochfilzenu pokračuje Světový pohár v biatlonu. Závodníci mají za sebou sprinty, o víkendu je čekají stíhací závody a štafety. Podívejte se, kdy čeští závodníci pojedou a jaké zaznamenali...

13. prosince 2025  1:17

Polsko uhradilo 11 milionů za nelegální odpad v Bohumíně, oznámil Hladík

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj získal zpět 11 milionů korun, které vynaložil na likvidaci nelegálních odpadů z Polska uložených v Bohumíně na Karvinsku. Na síti X to...

12. prosince 2025  21:20,  aktualizováno  21:20

Majetkový úřad zrušil aukci na prodej Kozího hrádku poblíž centra Mikulova

ilustrační snímek

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zrušil výběrové řízení s elektronickou aukcí na prodej Kozího hrádku poblíž centra Mikulova. Konat se...

12. prosince 2025  19:45,  aktualizováno  19:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hranice hostí jubilejní putovní výstavu Fenomén Igráček, má limitovanou edici

ilustrační snímek

Hranice na Přerovsku ode dneška hostí putovní výstavu Fenomén Igráček. Mapuje historii, výrobu i současnost legendární české hračky, oblíbené v 70. a 80....

12. prosince 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Praha

Praha

Betlémská kaple, výstava betlémů.

vydáno 12. prosince 2025  19:42

Praha

Praha

advent na Mariánském nám.

vydáno 12. prosince 2025  19:41

Mariánské náměstí

Mariánské náměstí

advent s J. Ladou

vydáno 12. prosince 2025  19:41

Slezské divadlo Opava uvede premiéru baletu Louskáček, zapojilo děti a studenty

ilustrační snímek

Slezské divadlo Opava uvede v neděli premiéru baletu Petra Iljiče Čajkovského Louskáček. Jde o nultý projekt Fakultního divadla, do kterého se zapojili...

12. prosince 2025  17:53,  aktualizováno  17:53

PID od neděle hlásí trvalé změny. Čeho všeho se dotknou a co to znamená pro cestující?

Vlakové spoje PID

Od 14. prosince 2025 vstoupí v platnost rozsáhlé trvalé změny Pražské integrované dopravy. Cestující čeká modernizace vlakových linek, úpravy autobusových spojů i nové zastávky. Největší proměny se...

12. prosince 2025

Nové vozy či kratší intervaly. Veřejnou dopravu čekají změny, zdražovat nebude

Lidé nastupují do autobusu u teplického vlakového nádraží.

Veřejná doprava v Ústeckém kraji se dočká změn. Chystá se například posílení či prodloužení některých spojů. Zdražení jízdného se cestující obávat nemusejí. Novinky vejdou v platnost 14. prosince.

12. prosince 2025  18:52,  aktualizováno  18:52

Opava nabídne od května přízemí bývalého obchodního domu Breda pro pořádání akcí

ilustrační snímek

Opava nabídne od května příštího roku přízemí bývalého obchodního domu Breda pro pořádání akcí až pro 200 lidí. Ještě před zahájením celkové rekonstrukce chce...

12. prosince 2025  17:14,  aktualizováno  17:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.