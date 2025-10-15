A co když Lužánky nevyjdou? Brno prověří další varianty, kde postavit fotbalový stadion

Autor: rkr
  12:22aktualizováno  12:22
Pokud se brněnští fotbaloví fanoušci nedočkají vysněného stadionu za Lužánkami, mohl by vzniknout na výstavišti nebo u Technologického parku v Králově Poli. Vyplývá to ze zprávy pracovní skupiny vytvořené městem, která se výstavbou nové arény zabývá a zmíněné lokality prověřuje. Důležitým aspektem bude řešení dopravy.

Letité téma nového brněnského stadionu letos v létě vzkřísil příslib nového majitele zdejší druholigové Zbrojovky Vojtěcha Kačeny, že moderní arénu postaví za své peníze.

Jak by mohl vypadat moderní fotbalový stadion v lokalitě za Lužánkami v Brně, ukázal už návrh architekta Petra Hrůši z roku 2008.
Na jednání brněnského zastupitelstva dorazili fanoušci fotbalové Zbrojovky orodovat za stavbu nového stadionu za Lužánkami. (9. září 2025)
Jak by mohl vypadat moderní fotbalový stadion v lokalitě za Lužánkami v Brně, ukázal už návrh architekta Petra Hrůši z roku 2008.
Ze stadionu, který byl svého času chloubou Brna, zbyly jen ruiny prorostlé zelení. Odstranění betonového kolosu za Lužánkami nebude jednoduchá ani levná záležitost.
20 fotografií

Zástupci města nakonec vyslyšeli přání fotbalového klubu i fanoušků, aby tento stánek vyrostl za Lužánkami, kde od 50. let stojí nyní už nepoužívaný betonový kolos, na němž brněnský fotbal prožil své nejlepší časy.

Stadion stačí vytáhnout ze šuplíku, říká architekt lužáneckého kolosea

Novou stavbu komplikovaly dlouhodobé majetkové spory s podnikatelem Liborem Procházkou, které se zdály být neřešitelné, ale na konci srpna sám Procházka nabídl dohodu. Nyní je tedy postoj Brna takový, že podporuje umístění stadionu za Lužánkami „za předpokladu, že to bude technicky a právně možné“.

Ať nejsou zbytečné prodlevy

A právě pro případ, že tato podmínka nebude splněna, se město poohlíží i po možnostech jinde. Varianty jsou dvě: výstaviště a lokalita u Technologického parku v Králově Poli.

„Prověřování více lokalit celý proces nezpomaluje, ale má potenciál v tom, že pokud by nebyla stavba stadionu za Lužánkami z právních či technických důvodů možná, budou již souběžně dostatečně prověřeny či vyloučeny i další alternativy pro umístění nového stadionu a nedojde ke zbytečným prodlevám při přípravě a následné výstavbě,“ uvedl brněnský radní pro sport Tomáš Aberl (TOP 09), který je členem pracovní skupiny, jež se přípravou nové arény zabývá.

Brno chce zrušit výběrové řízení na firmu, která má zbourat stadion za Lužánkami

S výstavištěm se výhledově počítalo předtím, než se do věci vložil Kačena, Technologický park je novinka. Starosta městské části Medlánky, která s lokalitou sousedí, Michal Marek (STAN) nicméně prohlásil, že si zde fotbalový stadion neumí představit.

Brno nyní řeší také diváckou kapacitu nového stadionu. „Aby bylo možné zadat dopravní model, který bude nezbytný pro vyhodnocení dopadů na dopravní situaci ve městě,“ poznamenal Aberl. Už dříve však bylo uvedeno, že stánek by měl být pro 30 tisíc diváků.

Série rozhovorů o legendárním stadionu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Prezident pokračuje v návštěvě Ústeckého kraje, prohlédne si vojenskou techniku

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou pokračují ve středu v návštěvě Ústeckého kraje. Během druhého dne zavítají například za vojáky do Žatce nebo do lounské dětské psychiatrické nemocnice.

15. října 2025  7:02,  aktualizováno  14:53

Záchranáři otevřeli další základnu. Z Vršovic vyjíždí do terénu 11 sanitek

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy otevřela v metropoli již 24. výjezdovou základnu. Až 11 sanitek najednou může nově vyrazit do pražských ulic ze zrekonstruované základny ve...

15. října 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Bývalý fotbalový boss Pelta je venku z vězení, za mřížemi byl necelý týden

Nejvyšší soud (NS) ve středu na neveřejném zasedání rozhodl o přerušení trestu bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, který v pátek 10. října nastoupil do liberecké věznice. Tu ve středu po...

15. října 2025  13:12,  aktualizováno  14:48

Zproštění v kauze požáru Českého Švýcarska neplatí, strážce budou soudit znovu

Odvolací Vrchní soud v Praze zrušil zproštění viny bývalého dobrovolného strážce Jiřího Lobotky v kauze požáru Národního parku České Švýcarsko. Kauzu vrátil k dalšímu projednání. Lobotka podle soudu...

15. října 2025  10:02,  aktualizováno  14:46

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ostrava nechá ošetřit další stovky stromů napadených jmelím

Do konce příštího roku chce Ostrava nechat ošetřit dalších 475 stromů napadených jmelím bílým. S jeho odstraňováním město začalo v roce 2022, protože stromový...

15. října 2025  13:15,  aktualizováno  13:15

Kraj chystá v novoměstské nemocnici úpravu hematologie za 80 mil. Kč

Kraj Vysočina chystá úpravu hematologického oddělení ve své nemocnici v Novém Městě na Moravě. Stavební práce v areálu nemocnice tak budou pokračovat další dva...

15. října 2025  13:11,  aktualizováno  13:11

Obcím na Litoměřicku vadí neposouzení dopadů rychlodráhy, věc řeší krajský soud

Krajský soud v Ústí nad Labem se dnes začal zabývat návrhem obcí na Litoměřicku na zrušení opatření obecné povahy vydané Ústeckým krajem, které se týká...

15. října 2025  13:04,  aktualizováno  13:04

Vědci z Mendelovy univerzity umí určit, zda jsou v osivu nežádoucí bakterie

Vědci ze Zahradnické fakulty (ZF) Mendelovy univerzity v Brně umí z několika zrnek zjistit, zda se v osivu nacházejí nežádoucí bakterie, které by ohrozily...

15. října 2025  12:49,  aktualizováno  12:49

Dahua Technology získává stříbrnou medaili za udržitelnost od EcoVadis

15. října 2025  14:30

HSF System postavilo multifunkční halu a administrativní budovu pro společnost TESLA KARLÍN, a.s. v Praze

15. října 2025  14:25

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Archeologové zkoumají sovětské gulagy v Kazachstánu, trpěli tam i Češi a Slováci

Plzeňští archeologové začnou příští rok s archeologickým výzkumem bývalých gulagů, nápravných pracovních táborů, na území dnešního Kazachstánu. Začátkem října...

15. října 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Tiché, moderní, pohodlné. Nové tramvaje pro Prahu zvládly testy, mohou vyrazit do ostrého provozu

Tramvaje Škoda ForCity Plus 52T určené pro Prahu úspěšně prošly procesem typového schválení a homologace. Plně nízkopodlažní vozidla nejnovější generace tramvají od Škodovky obstála ve všech...

15. října 2025  14:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.