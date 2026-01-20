V souboji o Lužánky přituhuje. Stavba nového stadionu láká i Metrostav

Měla to být spíš formální záležitost. Z veřejného řízení o to, kdo získá městské pozemky v Brně za Lužánkami a postaví na nich nový fotbalový stadion, se však stal souboj hned tří hráčů. Majitel fotbalové Zbrojovky a miliardář Vojtěch Kačena, který si na tento počin brousil zuby a byl považován za hlavního favorita, tak nemá nic jistého.
Na chátrající stadion v Brně za Lužánkami dorazila delegace fotbalové Zbrojovky v čele s generálním manažerem Janem Mynářem, aby zjistila záměry vedení města ohledně nového stadionu. (10. prosince 2025)

Naplnily se tím obavy některých fanoušků, kteří městem zvolenou formu soutěže od začátku kritizovali s obavami, že by se něco mohlo „zvrtnout“.

Jak zjistila MF DNES, jedním z uchazečů vedle Kačeny je velká stavební skupina Metrostav, respektive její společnost zaměřená na takové druhy veřejných soutěží.

Problém pro Zbrojovku. O stadion za Lužánkami se hlásí i dva konkurenti

„Naše společnost se rozhodla ucházet proto, že jsme ji speciálně pro takové tržní příležitosti založili. Je vybavena potřebnými odborníky a splňuje příslušnou kvalifikaci,“ uvedl mluvčí Metrostavu Radim Mana s tím, že firma spolupracuje s evropskými špičkami, jež se soustředí na podobné projekty. Základní podmínkou v Brně je však nejen stavba samotného stadionu, ale následně i jeho provozování. S tím Metrostav jako stavební firma počítá.

Kromě ní se v Brně jako o dalším adeptovi mluví o stavební společnosti Hochtief, jejíž zástupkyně se na prosincové prohlídce stadionu představila jako možná zájemkyně. Německý koncern nyní v Brně buduje novou hokejovou arénu, takže má s podobnými stavbami velmi čerstvé zkušenosti.

Stadion za Lužánkami bude nejdřív za pět let, mírní šéf Zbrojovky nadšení fandů

Jestli je mezi přihlášenými, odmítla firma komentovat. Do soutěže se mohla přihlásit i ve spolupráci s jiným partnerem. Po Brně se šíří například jméno společnosti Syner. Ta svou účast na dotaz MF DNES nepotvrdila, ale ani nevyvrátila. „Přesně o těchto zájemcích jsem taky slyšel,“ podotýká zástupce fanoušků Zbrojovky Lukáš Winkler, který před časem inicioval vznik politického hnutí s názvem Zbrojovka a fotbal zpět za Lužánky.

Kdo naopak vyloučil, že by se o lokalitu zajímal, je brněnský konkurent Zbrojovky, tedy Artis miliardáře Igora Faita. „My dlouhodobě říkáme, že za Lužánky patří Zbrojovka,“ sdělil mluvčí klubu Ondřej Tomek.

Jednání začne v únoru

Politici z vedení města se ke konkrétním uchazečům nechtějí vyjadřovat. „Mohu jen říct, že nevím, s jakou motivací se do řízení přihlásily další dvě firmy. Jejich zájem mě překvapil,“ zmiňuje brněnský radní pro oblast sportu Tomáš Aberl (TOP 09).

Podle něj by během příštích pár týdnů mělo být jasné, zda všichni tři zájemci splnili kvalifikační kritéria, tedy že například nemají dluhy vůči státu a jejich obrat činí alespoň půl miliardy. „V únoru chceme zahájit jednací fázi, kde bychom se už od zájemců mohli dozvědět něco bližšího,“ doplňuje Aberl.

Podle Winklera právě to znamená, že se celý proces bude zbytečně natahovat místo toho, aby město pozemky jednoduše přenechalo Kačenovi, tedy z pohledu fanoušků jedinému relevantnímu zájemci.

Byty, zeleň i místo pro nový stadion. Brno představilo vizi pro Lužánky

„Připadá mi, že je to chytře zvolená cesta ze strany magistrátu, jak dávat najevo, že tam chce stadion, ale skutečnost je úplně jiná,“ přemítá muž, který je i členem pracovní skupiny města pro vznik nového fotbalového stadionu. Aberl nicméně zdůraznil, že stále platí od začátku avizovaný termín oznámení konečného vítěze letos v létě.

Zatímco fanoušci jsou stále podezíraví vůči vrcholným politikům Brna, Zbrojovka i přes nenadálé konkurenty srší sebevědomím. „Jsme přesvědčeni, že jsme jediným kandidátem, který může reálně dostat fotbal zpátky za Lužánky,“ hlásí mluvčí klubu Tomáš Šusta.

Zbrojovka nevylučuje spolupráci

Fotbaloví příznivci sice nadále „tlačí“ Kačenu, podle Winklera jim je však ve finále jedno, kdo aktuální řízení vyhraje a stadion postaví. Hlavní pro ně je, aby skutečně vznikl a Zbrojovka se tak vrátila za Lužánky, kde vybojovala svůj jediný ligový titul a zároveň zažila opojné doby s obřími návštěvami.

Akademie Zbrojovky vznikne v Měníně

Majitel fotbalové Zbrojovky Vojtěch Kačena při příchodu do klubu kromě stadionu za Lužánkami sliboval i vybudování špičkové akademie pro děti a dorost. Pro svůj záměr hledal pozemky, které nakonec objevil v malé obci Měnín u dálnice D2 dvacet kilometrů na jih od Brna.

Tato lokalita podle klubu nejlépe splňuje podmínky, aby tam mohl vybudovat zázemí odpovídající jeho ambicím. Se záměrem, že by takové zařízení vyrostlo na pozemku soukromého vlastníka v průmyslové zóně, souhlasí i zdejší zastupitelé.

Ani klub v tuto chvíli nevylučuje dohodu s někým jiným, kdo by stadion vybudoval. „Takovou spolupráci by však dávalo smysl řešit výhradně před závěrečnou fází koncesního řízení, nikoliv až ex post,“ upozorňuje Šusta.

Do průběhu řízení jistě zasáhne i kampaň před komunálními volbami, které se konají letos na podzim. Politické hnutí s jasným ústředním tématem Zbrojovka a fotbal zpět za Lužánky se v prosinci oficiálně zaregistrovalo, kromě Winklera jsou jako zakládající členové zapsáni Michal Žvák a Richard Novák.

Ten se v minulosti angažoval v brněnském hnutí Slušní lidé, které ministerstvo vnitra v jedné ze svých zpráv označilo za extremistické. Kvůli nedodržování zákonů pak soud uskupení po pár letech zrušil. „Poskytl nám jen právní pomoc, kandidovat nebude,“ tvrdí Winkler.

10. prosince 2025

