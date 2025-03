1) Pojedete podpořit své žáky na turnaj?

Určitě přijdu. Chodím pravidelně a rád.

2) V čem vidíte klady turnaje a jak ho vlastně hodnotíte?

Tento 26. ročník by měl přinést takový hezký rekord, protože se do turnaje přihlásilo 40 tisíc dětí – to je fantastické číslo. Je výborné, že se jedná o akci, kde děti mohou sportovat, což je v dnešní době velmi důležité. Dále je také hezké, že spousta žáků, i když zde nehrají, přijde a fandí.

3) Nastaly v turnaji za těch několik let nějaké změny? Případně je letos přichystána nějaká novinka?

Za poslední léta přibylo spousta známých osobností, které zaštiťují turnaj. Letos by to například měla být fotbalistka Kateřina Svitková, Martin Vitík a legendární Vladimír Šmicer. Ti s žáky pořádají různé besedy, předávají jim ceny a fandí na těchto turnajích. Myslím si, že právě takovéto osobnosti mohou přispět k tomu, aby takovýto turnaj měl ještě větší renomé.

4) Jedná se podle vás o akci, o kterou mají žáci vaší školy v průběhu školního roku největší zájem?

Jsme sportovní škola a snažíme se, aby naši žáci co nejvíce sportovaly. Myslím si, že se jedná o akci, která je našimi žáky velmi vyhledávaná a oblíbená. To potvrzuje i fakt, že se zúčastníme v obou kategoriích.

5) S jakými ambicemi jdete do turnaje?

Těžko říct. Každý rok je jiný, ale nejdůležitější je, že se do turnaje vždy chce přihlásit spousta děvčat i chlapců. Výhrou tedy je už jen to, když děti chtějí sportovat a mají o takové turnaje zájem. Každopádně letos bychom byli velmi rádi, kdybychom z okresního kola postoupili do krajského finále.

Pamatujeme také časy, kdy naše škola celý tento turnaj ovládla. Tehdy bylo cenou cesta do Londýna, kde kluci byli na zápase Arsenálu.

6) Může být turnaj příležitostí pro objevení nových talentů?

Samozřejmě. Je to celorepubliková soutěž a skauti hojně navštěvují zejména krajské a celostátní kolo. Skauti si totiž i v této věkové kategorii totiž nenechají ujít jedinečnou příležitost získat přehled o mladých talentech.