Fotograf Josef Koudelka poprvé vystavuje v rodných Boskovicích na Blanensku. V místní Galerii Otakara Kubína bude počínaje sobotou k vidění 50 panelů fotografií z cyklu Invaze 68. Osmaosmdesátiletý fotograf dnes novinářům řekl, že k výstavě v rodném městě byl přemluven a bral to jako projev slušnosti.
V galerii je vystavený ucelený soubor snímků, které Koudelka pořídil během dramatických dnů v srpnu 1968. Tehdy ještě reportážní fotografii nevěnoval pozornost, přesto tyto spontánně vzniklé záběry obletěly svět a staly se symbolem odporu proti okupaci.
"Jedno ráno jsem se probudil, byli tady Rusáci a já byl fotograf. Vzal jsem aparát a reagoval. Nikdy jsem nic takového nefotil," řekl. Přesto je dnes tato série považována za jednu z nejlepších reportáží minulého století. Koudelka zdůraznil, že tehdy nešlo o promyšlenou práci. "Tam nepřemýšlíš, reaguješ," uvedl.
Fotografie podle něj získaly univerzální význam. "Najednou to přestal být problém Československa nebo můj problém. Dostalo to úplně jiný smysl," uvedl Koudelka.
Věří, že fotografie mají sílu přežít své autory i dobu, ve které vznikly. "Lidi budou všichni mrtví. Ale ty fotografie budou pořád publikovaný," uvedl. Řekl, že kdyby invaze byla dnes, situace by byla jiná. "Dneska by to fotografoval každý," řekl.
Fotografie jsou k vidění v boskovické Galerii Otakara Kubína, kterou před dvěma lety od soukromého provozovatele převzala Kulturní zařízení města Boskovice. "Josef Koudelka si pro výstavu v Boskovicích přál vystavit soubor Invaze 68, což obzvlášť vzhledem k současným událostem ve světě velmi oceňuji. Fotografie i samotné téma jasně ukazují nadčasovost Invaze 68 a nutnost znovu a znovu ji připomínat a vystavovat," popsala kurátorka galerie Gabriela Sauerová.
Vernisáž je dnes odpoledne, pro veřejnost bude výstava otevřená od soboty, kdy bude v kině Panorama i beseda s fotografem doplněná projekcemi jeho fotografií s hudbou. Fotografie budou k vidění do 29. září.
Koudelka je samouk, který se stal jednou z výrazných osobností světové fotografie. Začínal s bakelitovým fotoaparátem, na který si vydělal ve 14 letech sběrem a prodejem jahod. Nejdřív fotil rodinu a okolí. Jeho novátorsky pojaté divadelní fotografie se v 60. letech minulého století objevovaly v měsíčníku Divadlo. V té době začal Koudelka podnikat cesty za Romy, nejčastěji na východní Slovensko.
Po okupaci Československa v srpnu 1968 odešel Koudelka na pozvání prestižní agentury Magnum Photos do zahraničí. Získal azyl v Británii, kde žil deset let. Později se přestěhoval do Paříže, v roce 1987 získal francouzské občanství. Do vlasti se mohl vrátit až po pádu komunistického režimu.