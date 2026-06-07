Fotograf Nick Ut v Brně předal fotografům ceny v soutěži Report Photo Brno

Amatérští i profesionální fotografové z Česka i Slovenska si dnes převzali ocenění v prvním ročníku fotografické soutěže Report Photo Brno 2026. Ceny v jedné z kategorií předal vietnamsko-americký fotograf Nick Ut, jenž byl spolu s dalšími americkými fotografy porotcem soutěže. Nick Ut ČTK řekl, že fotografové odvedli dobrou práci.
Celkem 151 fotografů zaslalo do soutěže 2161 fotografií. Vedle Uta v porotě zasedli fotografové Ringo Chiu, Kathleen Gerber, Keith Skelton a Armando Arorizo. Pořadatelé soutěže záměrně zvolili americkou porotu, aby hodnocení soutěže bylo objektivní, řekl jeden z organizátorů soutěže Martin Skřivánek.
"Hodnotili jsme mnoho snímků. Líbily se mi všechny, fotografové odvedli velmi dobrou práci," řekl ČTK Ut. Vypověděl, že byl rád za příležitost fotografie hodnotit a také za to, že se mohl podívat do Česka. Vietnamsko-americký fotograf proslul především svými snímky z války ve Vietnamu. Za fotografii Napalm girl, tedy dívky zasažené napalmem, získal Pulitzerovu cenu. Odborníci ale loni autorství fotografie zpochybnili.
Porotci vybírali nejlepší reportážní fotografie v šesti soutěžních kategoriích zaměřených na aktuální události, společnost a lidé, sociální dokument, kulturu a tradice, sportovní fotografii a street fotografii. V každé z kategorií se udělovalo několik cen.
Tři první místa získal dnes Slovák Jozef Macák. Fotit začal asi před deseti lety, řekl Macák ČTK. Nejprve fotil krajinu, poté se zaměřil i na cestovatelskou fotografii. Nyní ho baví pouliční fotografie. "Street foto, lidé, pouliční náhodná fotografie, to je asi to, kde jsem se teď našel," uvedl.
Czech Art Photo, která soutěž pořádá, podporuje podle organizátorů prezentaci českých a slovenských fotografů a fotografek. V posledních letech se však zaměřuje také na zahraniční fotografickou scénu a propojení českého prostředí s významnými osobnostmi světové fotografie.