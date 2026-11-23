Staronovým znojemským starostou se dnes stal František Koudela, který byl lídrem vítězného uskupení Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Místostarosty byli zvoleni Jiří Padalík (Spolu), a také Jakub Malačka (Naše Znojmo) a Jiří Kacetl (Starostové pro Znojmo), kteří byli v této funkci už předchozí dva roky. Malačka bude jediný neuvolněný, tedy nepobírající za funkci plný plat.
Koalici tvoří tři strany, tedy Spolu, Naše Znojmo a Starostové pro Znojmo, které v zastupitelstvu obsadily 21 křesel z 31. Předchozí koalice byla čtyřčlenná a seděla v ní ještě Bohumila Beranová, ta se však tentokrát do zastupitelstva se Znojmáky nedostala. V opozici jsou pouze dvě strany, ANO a SPD.
Koudela v projevu po zvolení uvedl, že po dvouleté zkušenosti v pozici starosty zjistil, že ne vše půjde tak rychle, jak by si mnozí představovali. "Programové prohlášení předložíme do dvou týdnů, ale nebude to seznam projektů. Samozřejmě potřebujeme investovat do řady věcí, ale musíme také reagovat na potřeby obyvatel a nezapomínat na zdánlivě malé věci, na nichž se pozná, jestli město funguje," řekl Koudela.
Velkou část řeči věnoval mladé generaci. "Je pro naše město mimořádně důležitá. Ať mladí cestují, ať studují jinde a ať vyrazí do světa. Chci však, aby měli možnost se vrátit a chtěli tady žít. To znamená, že tu najdou práci, bydlení, vzdělání pro svoje děti, kulturní a sportovní vyžití a také prostor pro vlastní nápady. Musíme dát mladé generaci prostor se podílet na podobě našeho města," řekl Koudela.
Kacetl zmínil mimo jiné to, že bude obtížné sestavovat rozpočet s ohledem na kroky aktuální vlády. "Přesouvá některé agendy na města, z jejich pohledu jsou bohatá a mají plné pokladny," řekl Kacetl.
Zastupitelé zvolili také předsedu finančního výboru, jímž se stal Vlastimil Nešetřil (Spolu), a předsedu kontrolního výboru. Tím je lídr ve volbách druhého a zároveň opozičního ANO Stanislav Palša.