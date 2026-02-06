Známý politik, který byl i krátce ministrem v úřednickém kabinetu Jiřího Rusnoka a posléze neúspěšně kandidoval za zemanovce ve sněmovních volbách, už je otrávený bojem s konkurenty na kyjovské radnici.
„Doba je dnes složitá, společnost rozdělená a atmosféra vyhrocená. Jsem člověk konsensu, dialogu a hledání řešení, nikoli neustálých střetů. Chci tvořit, ne se donekonečna obhajovat proti mnohdy lžím, pomluvám a zkresleným interpretacím,“ vysvětluje dlouholetý starosta.
Odmítá, že jeho rozhodnutí souvisí s aktuální kauzou, kdy mu opozice vytýká, že na jeho pokyn jezdili řidiči města do kyjovských lesů zakrmovat zvěř. Konkurenti to dávají do souvislosti s jeho zálibou v myslivosti. Věc aktuálně prověřuje kontrolní výbor.
„Rozhodnutí znovu nekandidovat vůbec nesouvisí s aktuálními věcmi probíranými a zveličovanými jako součást předvolební kampaně. Rozhodl jsem se už v minulém roce, akorát se to nepropsalo do veřejného prostoru,“ tvrdí Lukl.
Lukl se stal starostou poprvé v roce 2005. Všech pět následujících komunálních voleb coby lídr kyjovské kandidátky Sedmadvacítka nezávislých suverénně vyhrál. Naposledy v roce 2022, kdy uskupení získalo 46 procent a 10 z 21 mandátů. Na pozici lídra tohoto uskupení vystřídá Lukla letos jeho „korunní princ“ a stávající místostarosta Daniel Čmelík.
„Byly to krásné a naplněné roky služby Kyjovu a jeho obyvatelům. Práce starosty mě těšila, dávala mi smysl a energii. Vždy jsem se snažil odvádět ji naplno, s respektem k lidem, s pokorou k odpovědnosti a s láskou k městu, které je mým domovem. Odcházím spokojený, obohacený o obrovské množství zkušeností a lidských setkání,“ prohlašuje Lukl.
Za jeho volbou nekandidovat stojí i snaha mít více času na rodinu. Má sedmiletého syna a roční dceru. „Žádná veřejná funkce nemůže nahradit přítomnost doma a společně prožívaný čas,“ míní muž, který aktuálně funkci starosty kombinuje s dalšími posty včetně křesla předsedy Svazu měst a obcí České republiky.
V politice bude působit dál
V této celostátní funkci je právě i z pozice toho, že je komunálním politikem. „Volební sněm je plánovaný na jaro 2027. Dohodnu se s kolegy, zdali těch pár měsíců dokončím funkční období předsedy, nebo zdali se této ujme někdo z nich,“ doplnil.
Z politiky ale úplně neodchází. Jednak oznámil, že kandidátku v Kyjově podpoří, dál se chce pak především plně soustředit na práci na hejtmanství, kde působí druhé volební období jako náměstek hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.
V posledních dvou krajských volbách v roce 2020 a také v roce 2024 vedl jako nestraník kandidátku Starostů pro jižní Moravu a tvořenou členy hnutí STAN a nezávislými starosty.
Předloni bylo toto uskupení při skládání krajské rady rozhodujícím prvkem. Těsné překonání pětiprocentní hranice a zisk čtyř křesel přinesly většinu suverénnímu vítězi voleb, koalici SPOLU s 31 mandáty, kterou vedl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).