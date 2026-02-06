Šéf svazu obcí skončí jako starosta. Chci tvořit, ne bojovat proti lžím, hlásí Lukl

Oldřich Haluza
  12:32aktualizováno  12:32
Přes 20 let strávil ve funkci starosty zhruba desetitisícového Kyjova na Hodonínsku František Lukl (nez.). Celostátně je známý hlavně díky funkci šéfa Svazu měst a obcí České republiky, v jehož čele stojí přes deset let. Jeho dlouhá éra v čele města se na podzim završí, v říjnových komunálních volbách už totiž nebude usilovat o obhajobu svého postu.
František Lukl při sledování výsledků krajských voleb v roce 2024

František Lukl při sledování výsledků krajských voleb v roce 2024 | foto: Radim Strachoň, MAFRA

František Lukl při sledování výsledků krajských voleb v roce 2024
František Lukl při sledování výsledků krajských voleb v roce 2024
František Lukl při sledování výsledků krajských voleb v roce 2024
František Lukl při sledování výsledků krajských voleb v roce 2024
9 fotografií

Známý politik, který byl i krátce ministrem v úřednickém kabinetu Jiřího Rusnoka a posléze neúspěšně kandidoval za zemanovce ve sněmovních volbách, už je otrávený bojem s konkurenty na kyjovské radnici.

„Doba je dnes složitá, společnost rozdělená a atmosféra vyhrocená. Jsem člověk konsensu, dialogu a hledání řešení, nikoli neustálých střetů. Chci tvořit, ne se donekonečna obhajovat proti mnohdy lžím, pomluvám a zkresleným interpretacím,“ vysvětluje dlouholetý starosta.

Odmítá, že jeho rozhodnutí souvisí s aktuální kauzou, kdy mu opozice vytýká, že na jeho pokyn jezdili řidiči města do kyjovských lesů zakrmovat zvěř. Konkurenti to dávají do souvislosti s jeho zálibou v myslivosti. Věc aktuálně prověřuje kontrolní výbor.

„Rozhodnutí znovu nekandidovat vůbec nesouvisí s aktuálními věcmi probíranými a zveličovanými jako součást předvolební kampaně. Rozhodl jsem se už v minulém roce, akorát se to nepropsalo do veřejného prostoru,“ tvrdí Lukl.

Obce mohou pomoci, ale ne, že si stát dupne jak dítě, říká šéf svazu měst Lukl

Lukl se stal starostou poprvé v roce 2005. Všech pět následujících komunálních voleb coby lídr kyjovské kandidátky Sedmadvacítka nezávislých suverénně vyhrál. Naposledy v roce 2022, kdy uskupení získalo 46 procent a 10 z 21 mandátů. Na pozici lídra tohoto uskupení vystřídá Lukla letos jeho „korunní princ“ a stávající místostarosta Daniel Čmelík.

„Byly to krásné a naplněné roky služby Kyjovu a jeho obyvatelům. Práce starosty mě těšila, dávala mi smysl a energii. Vždy jsem se snažil odvádět ji naplno, s respektem k lidem, s pokorou k odpovědnosti a s láskou k městu, které je mým domovem. Odcházím spokojený, obohacený o obrovské množství zkušeností a lidských setkání,“ prohlašuje Lukl.

Za jeho volbou nekandidovat stojí i snaha mít více času na rodinu. Má sedmiletého syna a roční dceru. „Žádná veřejná funkce nemůže nahradit přítomnost doma a společně prožívaný čas,“ míní muž, který aktuálně funkci starosty kombinuje s dalšími posty včetně křesla předsedy Svazu měst a obcí České republiky.

V politice bude působit dál

V této celostátní funkci je právě i z pozice toho, že je komunálním politikem. „Volební sněm je plánovaný na jaro 2027. Dohodnu se s kolegy, zdali těch pár měsíců dokončím funkční období předsedy, nebo zdali se této ujme někdo z nich,“ doplnil.

Z politiky ale úplně neodchází. Jednak oznámil, že kandidátku v Kyjově podpoří, dál se chce pak především plně soustředit na práci na hejtmanství, kde působí druhé volební období jako náměstek hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.

V posledních dvou krajských volbách v roce 2020 a také v roce 2024 vedl jako nestraník kandidátku Starostů pro jižní Moravu a tvořenou členy hnutí STAN a nezávislými starosty.

Předloni bylo toto uskupení při skládání krajské rady rozhodujícím prvkem. Těsné překonání pětiprocentní hranice a zisk čtyř křesel přinesly většinu suverénnímu vítězi voleb, koalici SPOLU s 31 mandáty, kterou vedl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Na svahu u silnice stojí holčička, zburcoval řidič policii. Výjezd dopadl překvapivě

Figurína dívky u silnice zmátla řidiče.

Pomoct děvčeti v nesnázích vyjížděli ve čtvrtek brzy ráno jihomoravští policisté. U silnice nedaleko Pozořic na Brněnsku je viděl stát řidič, který tudy kolem čtvrté ráno projížděl. Na stejném místě...

6. února 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

V Železnici se srazil vlak s náklaďákem. Provoz na trati je omezený

Nehoda nákladního vozidla s vlakem v obci Železnice (5. února 2026)

V Železnici na Jičínsku se ve čtvrtek po 17. hodině na přejezdu srazil osobní vlak s nákladním autem. Jedna náprava vlaku vykolejila, kamion skončil na boku. Při nehodě se zranilo pět lidí. Škoda je...

5. února 2026  18:22,  aktualizováno  6. 2. 14:02

Nový Jičín chystá poslední část opravy administrativní budovy v Suvorovově ulici

ilustrační snímek

Město Nový Jičín připravuje třetí etapu revitalizace administrativní budovy v Suvorovově ulici. Předpokládané náklady radnice vyčíslila na 37 milionů korun....

6. února 2026  12:26,  aktualizováno  12:26

Já na bráchu, brácha na mě. Demoliční četa s Momoou a Bautistou je havajská bromance

Ve filmu Demoliční četa se vzájemně odcizení nevlastní bratři Jonny (Jason...

Když se na jednom místě potkají herci Jason Momoa a Dave Bautista, víte skoro přesně, co vás na obrazovce streamovací platformy Prime Video čeká. A pokud byste to náhodou netušili, je tu Strážce...

6. února 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rouchovany na Třebíčsku plánují nové bytové domy za více než 160 mil. Kč

ilustrační snímek

Rouchovany na Třebíčsku, které leží asi pět kilometrů od dukovanské jaderné elektrárny, plánují stavbu dvou bytových domů. Nyní hledají zpracovatele projektové...

6. února 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Vodárna Plzeň, největší dodavatel vody na západě Čech, má nového ředitele

VodĂˇrna PlzeĹ, nejvÄ›tĹˇĂ­ dodavatel vody na zĂˇpadÄ› ÄŚech, mĂˇ novĂ©ho Ĺ™editele

Novým generálním ředitelem a.s. Vodárna Plzeň, největšího dodavatele pitné vody na západě Čech, je od 1. února Radovan Škarban, dosavadní technický ředitel....

6. února 2026  12:13,  aktualizováno  12:13

Zájem o úklid za stravenky mezi bezdomovci ve Frýdku-Místku vzrostl

ilustrační snímek

Do sociálního projektu Stravenka F-M zaměřeného na lidi bez domova se loni ve Frýdku-Místku zapojilo 54 bezdomovců, mezi nimi 14 žen. Bylo to více než o rok...

6. února 2026  12:08,  aktualizováno  12:08

Napajedla chystají na letošek investice za 151 mil. Kč, také obnovu Husovy ulice

ilustrační snímek

Napajedla na Zlínsku chystají na letošek investice téměř za 151 milionů korun. Mezi zásadní investice patří obnova Husovy ulice, revitalizace dětských hřišť...

6. února 2026  12:05,  aktualizováno  12:05

NITECORE stanovuje nový standard pro ultralehké napájení: nový model NB10000 Gen4 o hmotnosti 143 g s krytím IPX7

6. února 2026  13:39

Zraněná sova nechtěla do přepravky, oblíbila si jednoho z policejních zachránců

Na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách sedí zraněná sova, upozornil ve...

Zraněnou sovu sedící na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách na Českolipsku zachraňovali v noci na pátek policisté. Upozornil na ni svědek, který zavolal na linku 158. Hlídka přispěchala na...

6. února 2026  13:32

Provoz na trati mezi Katusicemi a Skalskem je kvůli sesuvu svahu zastaven

ilustrační snímek

Na železniční trati mezi Katusicemi a Skalskem na Mladoboleslavsku se sesul svah. Provoz vlaků na nevytížené regionální trati je kvůli bezpečnosti dočasně...

6. února 2026  11:53

OKD má kolektivní smlouvu. Stovkám zbylých zaměstnanců vzrostou mzdy

ilustrační snímek

Ani po ukončení těžby černého uhlí by zaměstnancům OKD neměly příliš klesnout reálné mzdy. Podle nově dohodnuté kolektivní smlouvy mají těm, kteří ve firmě zůstanou, v roce 2026 výdělky růst o 3,5...

6. února 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.