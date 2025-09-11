Gabriele Basilico. ROMA – Jedním slovem Řím!

Jeho vesměs černobílé fotky kombinují monumentalitu archaických památek se současností italské metropole. Ukazují ji nikoli v protikladech, nýbrž v symbióze. Římané s kulisami antiky od starověku žijí. Pohybují se mezi nimi, přistavují k nim nové budovy, parkují u nich svá auta. Dokument doby a města podává Gabriele Basilico na šedesáti fotografiích vystavených v Místodržitelském paláci Moravské galerie dokonalý. A v sérii barevných snímků od řeky Tibery přidává malebnost starých holandských mistrů.
Výstava, kterou už spatřil Řím i Praha, nyní na necelé tři týdny zakotvila v Brně. Je oslavou nedožitých osmdesáti let proslulého fotografa a poklonou Římu jako takovému. Vznikla péčí kurátorů Giovanny Calvenziové a Mattea Buldizziho za spolupráce Italského kulturního institutu v Praze a Moravské galerie v Brně. Podporují ji italské instituce Generální ředitelství pro současnou tvorbu Ministerstva kultury, MUNAF – Národní muzeum fotografie a Archiv Gabriele Basilika. Záštitu drží Italské velvyslanectví v Praze a Honorární konzulát Itálie v Brně.
Přijďte spatřit slavné římské akvadukty, detaily Kolosea, ale i novodobé stavby univerzity La Sapienza či realizace Adalberta Libery.
Moravská galerie * Místodržitelský palác * Moravské náměstí v Brně * 10.-28. září 2025