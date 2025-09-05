Manželé měli nárok koupit více stání pro auta, město náhle z nabídky couvlo

Marek Osouch
  13:12
Rovnou čtyři stání pro auta chtěli získat manželé Petrovi, když se jim nabídla možnost v družstevním domě odkoupit od blanenské radnice podíl na užívání těchto míst. Jenže politici těsně před schválením prodeje zařadili zpátečku. Tolik míst jedněm žadatelům nechtěli prodat. Jenže žádný přetlak o místa nebyl.
Lukáš Petr, mimo jiné reprezentační trenér českých paracyklistů, podal nejvyšší nabídku dokonce u deseti parkovacích stání. Nevěděl, jaký zájem bude, a tak nabídek podal raději více. Podobně postupovali i jiní.

„Tolik jich opravdu nepotřebujeme a tak jsme se s ženou velké většiny vzdali ve prospěch zájemců za námi a nechali si pouze ty, které jsme chtěli opravdu využít,“ sdělil iDNES.cz s tím, že měl zájem o čtyři místa.

P+R místa u nádraží v Blansku zpoplatnili, bič na zneužívání se místním nelíbí

Jenže ani takový počet mu vedení města nechtělo dát, ale jen dvě. „Bylo nám naznačeno, že město má z předchozích prodejů městského majetku neblahé zkušenosti, kdy někteří kupující z toho profitovali, zřejmě ne zcela morálním způsobem, a následně přeprodávali majetek. Tohle ale není náš případ, v tomto případě jsou jakékoliv pochybnosti nedůvodné,“ uvedla jeho manželka na jednání zastupitelů, kteří prodej stání za zhruba 160 až 260 tisíc schvalovali. Podle ní by všechna stání s manželem využili pro své potřeby.

Z vedení města se k tomu na schůzi nikdo nevyjádřil, radniční politici nechali náhlou změnu obhajovat pouze právníka města Jiřího Mrázka. „Pokud si obec stanoví v záměru nějaké podmínky, pak by od nich neměla ustupovat, což není tento případ, kdy naopak obec se rozhodla pro další podmínky v rámci záměru dodatečně. Takový případ ještě nebyl judikatorně řešen,“ vysvětloval na schůzi.

Normou dané rozměry závisejí mimo jiné na tom, jak široká u nich vede silnice...

Zastupitelé se logicky rozdělili na dvě skupiny. Jedna poukazovala právě na možné kšefty a nedostatek parkovacích míst pro jiné, další pak hájili manžele Petrovy, že jednali v dobré víře, že jim město garáže prodá, když jediným kritériem byla výše ceny. „Kšeftům se stejně nezabrání. Někdo může klidně pronajímat jedno místo, které od města takto získá,“ poznamenal opoziční zastupitel Jan Došek (nez.).

Míst pro auta už je u nemocnice v Blansku dost. Pacienti je však zaplatí

A něco takového se i stalo. „Jakmile se garáže prodaly, objevil se v domě na nástěnce inzerát o pronájmu garážového stání,“ doplnil Petr, že se tak stalo teď v létě.

Blanenský starosta Jiří Crha (ODS) v odpovědi pro iDNES.cz argumentoval tím, že podmínky zpřísnili z toho důvodu, aby nabídli parkování co největšímu počtu obyvatel domu. Na druhou stranu přiznal, že nebyl přetlak, že by na každou garáž byla velká fronta zájemců. „Bylo tedy jasné, že dojde k dalšímu zveřejnění záměru,“ doplnil.

Z osmnácti stání jich při prvním prodeji město udalo třináct, při druhém dvě, při dalším se o vyvěšená garážová stání nepřihlásil vůbec nikdo a při čtvrté jeden zájemce. Teď v srpnu běžela opakovaně už pátá výzva o poslední dvě místa.

„Samotný prodej bude projednávat zářijové zastupitelstvo. A pokud se něco neprodá, tak se to opět nabídne k odkupu,“ sdělila k dalšímu postupu mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

14. května 2024









