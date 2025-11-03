Generace Care představuje praktického průvodce pro obce: Jak zavést pečovatelskou službu

Publikace vznikla s podporou Nadace EP Group a pod odbornou záštitou Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky (APSS ČR) a facilitátor byla Asociace veřejně prospěšných organizací České republiky (AVPO ČR). Opírá se o dotazníkové šetření mezi 266 obcemi Jihomoravského kraje, které ukázalo, že obce nejvíce postrádají přehled o možnostech financování a o legislativních postupech při zavádění sociálních služeb. Z výsledků vyplývá mimo jiné, že téměř dvě třetiny obcí by o zřízení pečovatelské služby měly zájem, pokud by měly k dispozici jasný metodický návod a finanční podporu.
„Naším cílem je pomoci obcím, aby dokázaly zajistit dostupnou péči pro své občany. Ukazuje se, že řada obcí má vůli, ale chybí jim jistota, kde začít a jak službu udržet v chodu,“ říká Mgr. Elvíra Patáková, MBA, ředitelka Generace Care.
Průvodce krok za krokem popisuje:
- jak analyzovat potřeby obyvatel
- jak zorganizovat a financovat pečovatelskou službu
- jak spolupracovat s obcemi s rozšířenou působností (ORP) a s poskytovateli služeb, a nabízí i praktický návod – souhrnný přehled úkolů, které je třeba postupně splnit při plánování a zavádění služby.
Rostoucí potřeba pečovatelských služeb v kraji
Potřeba rozvíjet pečovatelskou službu v Jihomoravském kraji dlouhodobě roste. Službu zde podle odhadů využívá přibližně 12 000 rodin, přičemž do roku 2030 se očekává nárůst počtu osob v seniorském věku o více než 25 %. Tento trend potvrzuje naléhavost posilování místní péče a vzniku nových služeb, které mohou lidem umožnit zůstat co nejdéle doma, v přirozeném prostředí. Publikace proto vznikla nejen jako metodický návod, ale také jako výzva k činnosti pro obce, které chtějí aktivně reagovat na demografické změny.
Více informací a elektronická verze publikace jsou k dispozici na www.generacecare.cz