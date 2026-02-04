Vyběhli v pantoflích a pomohli motorkáři. Nejhorší byla chvíle ticha, líčí zachránci

Když se Filip Těžký krátce před půlnocí jedné červencové noci chystal jít spát, vyrušila ho hlasitá rána. V brněnském Žebětíně se právě čelně srazilo auto s motorkou a Těžký spolu se sousedem Stanislavem Šlesingerem vyběhl na pomoc vážně zraněnému motorkáři. Za svůj čin ve středu převzali titul Gentleman silnic.

Nehoda se stala v létě 2024. „Podle zvuku mi bylo jasné, že se stalo něco vážného. Slyšel jsem křik, tak jsem si šel obout pantofle a vyběhl ven,“ popisuje Těžký.

Na místě našel těžce zraněného motorkáře a řidiče osobního automobilu. Viník nehody měl na telefonu záchranáře, ale vlivem šoku byl dezorientovaný. Těžký proto od něj převzal iniciativu a ujal se zraněného. „Bylo zřejmé, že se nesmí hýbat. Snažil jsem se ho uklidnit a zabránit mu v prudkých pohybech,“ odhaluje Těžký.

Filip Těžký (vlevo) a Stanislav Šlesinger obdrželi titul Gentleman silnic za to, že v létě 2024 zachránili v brněnském Žebětíně vážně zraněného motorkáře, který havaroval před jejich domem.
Obdobně zareagoval i Šlesinger, který se k němu vzápětí připojil a snažil se zajistit místo nehody. „Šel jsem do auta, které jsem zabrzdil, vypnul motor a rozsvítil světla. Kouřilo se z něj a tekly různé provozní tekutiny, což bylo nebezpečné,“ líčí Šlesinger.

Nejhorší na celé situaci byla podle zachránců chvíle ticha poté, co se podařilo místo zajistit a pominul prvotní chaos. „Připadalo nám to jako nekonečná chvíle, i když ve skutečnosti záchranáři přijeli do pěti šesti minut,“ vzpomíná Šlesinger.

Jdu to zastavit, prohlásil Gentleman silnic. Rozběhl se za neřízenou tatrou

Za hrdinský čin, který zachránil mladý život, získali oba muži ve středu v Brně ocenění Gentleman silnic. „Jedná se o připomenutí, že nesmíme být lhostejní ke svému okolí. Pánové zachránili lidský život, přestože sami nebyli účastníky nehody,“ vyzdvihl ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje Leoš Tržil.

Titul Gentleman silnic je společným projektem policie a Generali České pojišťovny. Udělován je od roku 2004 lidem, kteří se při dopravní nehodě zachovají odvážně a pomohou zachránit lidské životy. Těžký a Šlesinger se stali v pořadí 239. a 240. držiteli tohoto titulu v rámci Česka.

