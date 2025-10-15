Brno nechce opakovat fiasko s nefunkční světelnou výzdobou, dá do ní víc peněz

Marek Osouch
  14:02aktualizováno  14:02
Měly dotvářet vánoční atmosféru v centru Brna, jenže světelné girlandy místo slavnostního záření spíš chybně problikávaly. Loni už město na tyto svítící „trubky“ rezignovalo a nahradilo je obyčejnými řetězy. Magistrát se však myšlenky girland nevzdal a připravuje novou soutěž na návrh originální výzdoby. Aby to opět neskončilo fiaskem, investuje do tohoto osvětlení víc peněz.
Slavnostní osvětlení ulic v centru Brna funguje od roku 1959, za tu dobu bylo...

Slavnostní osvětlení ulic v centru Brna funguje od roku 1959, za tu dobu bylo několikrát opravováno, a to i za cenu ztráty původního charakteru. Výroba a kompletace nových girland trvala čtyři měsíce, jejich zavěšování měsíc. Rozsvítily se 17. listopadu.

Jednoduché světelné řetězy slouží místo poruchových girland jako dočasné řešení...
Nefungující světelné girlandy ve čtyřech ulicích v centru Brna nahradily...
Slavnostní osvětlení ulic v centru Brna funguje od roku 1959, za tu dobu bylo...
Jednoduché světelné řetězy slouží místo poruchových girland jako dočasné řešení...
Letos se ještě musí Brňané a návštěvníci města během vánočních trhů smířit s tím, že výzdobu v ulicích historického centra budou tvořit jen vánoční řetězy.

„Domluvili jsme se, že letos bude v centru města stejná výzdoba jako v loňském roce,“ podotkla zastupitelka Kateřina Jarošová (ANO).

Girlandy nevydržely ani měsíc, slavnostní osvětlení kvůli poruchám zhaslo

Nejpozději o Vánocích v roce 2027 už však mají ulice ozářit speciální girlandy. Zastupitelé v úterý souhlasili s tím, že se připraví nová soutěž, z níž vzejde dodavatel. Zároveň schválili, že na toto osvětlení půjde 8,5 milionu korun, což je o tři miliony víc, než kolik stálo to problematické. Jejich dodavatel kvůli potížím veškeré vyplacené peníze městu vrátil.

Navíc se počítá s tím, že nových girland bude o sedm víc, tedy 43. Nově budou umístěny vedle Kobližné, Běhounské, Masarykovy a České také v Rašínově a Zámečnické. Tím podle magistrátu splní požadavek, aby byly takto vyzdobeny všechny ulice, které ústí do náměstí Svobody.

Zpackané girlandy nahradili prostými řetězy, jsou víc než desetkrát levnější

Při výběru finální podoby girland, které mají umožňovat až deset barevných režimů, bude porota zohledňovat nejen estetické hledisko a uměleckou kvalitu, ale značný důraz bude podle magistrátu kladen také na technické parametry a použité technologie, aby nenastaly problémy s problikáváním jako v minulých letech.

Původní dodavatel se loni za chyby omlouval, podle něj byly způsobené chladným počasím během vánočních trhů. „Bohužel nás zklamal subdodavatel, který sliboval odolnost i v daleko horším počasí, než je v Brně běžné, což nesplnil,“ posteskl si Jan Machát ze studia Visualove, které má za sebou úspěšné instalace modelů planet na Kraví hoře nebo vizuální show ve vodojemech na Žlutém kopci.

22. listopadu 2024

15. října 2025  7:02,  aktualizováno  14:53

