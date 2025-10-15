Brno nechce opakovat fiasko s nefunkční světelnou výzdobou, dá do ní víc peněz

Letos se ještě musí Brňané a návštěvníci města během vánočních trhů smířit s tím, že výzdobu v ulicích historického centra budou tvořit jen vánoční řetězy.
„Domluvili jsme se, že letos bude v centru města stejná výzdoba jako v loňském roce,“ podotkla zastupitelka Kateřina Jarošová (ANO).
|
Girlandy nevydržely ani měsíc, slavnostní osvětlení kvůli poruchám zhaslo
Nejpozději o Vánocích v roce 2027 už však mají ulice ozářit speciální girlandy. Zastupitelé v úterý souhlasili s tím, že se připraví nová soutěž, z níž vzejde dodavatel. Zároveň schválili, že na toto osvětlení půjde 8,5 milionu korun, což je o tři miliony víc, než kolik stálo to problematické. Jejich dodavatel kvůli potížím veškeré vyplacené peníze městu vrátil.
Navíc se počítá s tím, že nových girland bude o sedm víc, tedy 43. Nově budou umístěny vedle Kobližné, Běhounské, Masarykovy a České také v Rašínově a Zámečnické. Tím podle magistrátu splní požadavek, aby byly takto vyzdobeny všechny ulice, které ústí do náměstí Svobody.
|
Zpackané girlandy nahradili prostými řetězy, jsou víc než desetkrát levnější
Při výběru finální podoby girland, které mají umožňovat až deset barevných režimů, bude porota zohledňovat nejen estetické hledisko a uměleckou kvalitu, ale značný důraz bude podle magistrátu kladen také na technické parametry a použité technologie, aby nenastaly problémy s problikáváním jako v minulých letech.
Původní dodavatel se loni za chyby omlouval, podle něj byly způsobené chladným počasím během vánočních trhů. „Bohužel nás zklamal subdodavatel, který sliboval odolnost i v daleko horším počasí, než je v Brně běžné, což nesplnil,“ posteskl si Jan Machát ze studia Visualove, které má za sebou úspěšné instalace modelů planet na Kraví hoře nebo vizuální show ve vodojemech na Žlutém kopci.
|
22. listopadu 2024