Zastupitelé tepou městskou společnost SAKO Brno Solar. Firmě se skutečně nedaří budovat fotovoltaiku tak, jaká byla na počátku její vize – dosud fungují pouze tři elektrárny, spousta panelů jen leží na střechách. Často je není možné zapojit, protože nejsou dokončené nebo jsou špatně nainstalované.
Jenže ze strany hnutí ANO jde o střelbu do vlastní nohy. Situace ve firmě se totiž za poslední tři měsíce, co se ANO sžívá s opozičními lavicemi, nijak diametrálně nezhoršila, stav je setrvale špatný a portál iDNES.cz o problémech psal už loni na jaře. Nyní politici tyto texty vytáhli jako králíky z klobouku a začali na základě nich mluvit o možném nehospodárném nakládání s veřejnými prostředky.
„Dneska jsme v opozici, tak musíte vnímat, že jsme trochu jinde,“ přiznal na rovinu na tiskové konferenci brněnský zastupitel za ANO René Novotný. Šlo o pokrytectví v nejryzejší podobě.
V představenstvu zmíněné městské firmy totiž sedí dva politici, kteří ještě loni v prosinci byli členy ANO, a to i na postu předsedy. Jejich vyloučení z hnutí přitom nijak nesouvisí se situací v tomto městském podniku.
Navíc má nadále ANO ve firmě svou zástupkyni, konkrétně v dozorčí radě, tedy orgánu, který má dohlížet na hospodaření společnosti. Nabízí se tak otázka, jestli vykonává funkci, jak má, když teď jiní politici ANO mluví tak, jak mluví. K efektivitě práce vlastní kolegyně v dozorčí radě nikdo z trojice zastupitelů za ANO na tiskovce nedokázal nic říct. Tedy ani Miroslav Kubásek a Pavel Outrata, kteří jen dělali Novotnému křoví.
Vrcholem bylo, když se politici ANO podivovali nad tím, že se snížil plánovaný počet elektráren na střechách budov na třetinu. Právě s tím tato trojice zastupitelů souhlasila předloni na jaře. „Víte, jak to chodí. Když je u něčeho shoda, že bude kolektivní hlasování, tak se tak hlasuje,“ poznamenal Novotný. Inu, když jde o podíl na moci – ať už ve státě nebo na městské úrovni – drží se lajna.
Před voliči tak nyní sice mohou zástupci ANO kritizovat, co chtějí, a někteří z nich jim možná i uvěří, nicméně v předvolebních bojích s politickými protivníky bude na jejich tříleté angažmá ve vedení Brna jasně a zcela právem upozorňováno.