Mendelův rukopis se několikrát ztratil, teď ho může chránit program UNESCO

Rukopis nazvaný Pokusy s rostlinnými hybridy, který sepsal Gregor Johann Mendel v roce 1865, by mohl být zapsaný do registru, který je součástí programu Paměť světa UNESCO. (3. října 2024) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Gregor Johann Mendel do svazku v roce 1865 zaznamenal výsledky svých pokusů s křížením hrachu, aby o nich mohl přednášet. Aniž by o to věděl, položil tak základy pro obor genetiky. První vědecké publikace, které výsledky jeho zkoumání potvrdily, vyšly až po roce 1900, šestnáct let po jeho smrti.

Během druhé světové války byl rukopis v Brně odcizen a pravděpodobně převezen do Německa, kde se po válce našel. Několikrát změnil majitele a načas byl považován za ztracený, nastálo zpět v Brně je od roku 2018.

„Jen dopisy, které Mendel psal, se prodávají za statisíce liber. Neradi bychom mluvili o ceně tohoto dokumentu, ta je nevyčíslitelná,“ uvedl ve čtvrtek při prezentaci dokumentu Jakub Carda, ředitel společnosti Společně, která za posledních pět let připravila podklady k nominaci rukopisu na zařazení do programu Paměť světa UNESCO. Z brněnských historických dokumentů jsou již součástí tohoto registru Archiv Leoše Janáčka a Mollova mapová sbírka.

Pokud se k nim přidá i Mendelův rukopis, o čemž bude jasno příští rok, dostane se mu významné ochrany. Takto chráněné listiny například nesmí být převáženy letadlem nebo nemůže být vystavován jejich originál.

Rukopis nazvaný Pokusy s rostlinnými hybridy, který sepsal Gregor Johann Mendel v roce 1865, by mohl být zapsaný do registru, který je součástí programu Paměť světa UNESCO. (3. října 2024)

Vlastníkem jedinečného dokumentu je Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina. Už nyní je možné rukopis vystavovat jen jednou za rok. Při uvedení na výstavě v roce 2018 v Mendelově muzeu v Brně ho chránila speciální vitrína s vlastním klimatizačním systémem, která má vydržet i výbuch granátu.

Vážnost Mendelově památce dodává i to, že se v roce 2022 povedlo zapsat oslavy dvě stě let od jeho narození mezi světově významná výročí. „Samo UNESCO tak ukázalo, že Mendel je jedna z nejvýznamnějších světových osobností,“ vyzdvihl Carda. Ten zároveň věří tomu, že zařazení Pokusů s rostlinnými hybridy do Paměti světa by pomohlo snaze o zařazení celého Augustiniánského opatství, kde Mendel působil, na seznam UNESCO.

Celý proces příprav na nominaci do programu trval pět let. Během nich odborníci vypracovávali odborné posudky a rozbory tak, aby Národní komitét rozhodl, že jsou splněny všechny podmínky, a texty se tak mohly ucházet o zařazení do prestižního registru.

„Věříme, že naše šance se blíží jistotě. Jedna z kolonek v nominačním archu zmiňuje případ, že na základě dokumentu vznikl vědní obor. Tento rukopis obsahuje tři Mendelovy zákony, na kterých stojí genetika,“ uvedl Carda.