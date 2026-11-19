Jihomoravský hejtman, šéf KDU-ČSL a ode dneška také místopředseda Senátu Jan Grolich počítá s tím, že ve funkci hejtmana bude pokračovat. Napsal to dnes ČTK. Dříve uvedl, že o složení funkce hejtmana by uvažoval, pokud by cítil, že všechny povinnosti nezvládá. Dnes zdůraznil, že vždy byl schopen přeorganizovat si život tak, aby zvládal prioritní věci. Prioritou je Senát, sdělil dnes ČTK. Krajští opoziční zastupitelé souběh funkcí kritizují, naopak koaliční zastupitelé vyhodnocení situace nechávají na hejtmanovi.
Grolich se stal v říjnových volbách senátorem za vyškovský obvod, zvítězil již v prvním kole. Jeho soupeři byli zdravotní sestra Petra Absolonová (ANO) a starosta Studnice na Vyškovsku Jaroslav Fládr za Přísahu.
"Opakovaně říkám, že počítám s tím, že budu ve funkci hejtmana pokračovat," uvedl dnes Grolich. Dříve připustil, že pokud by povinnosti nezvládal, vzdal by se. "Vždy v životě jsem byl schopný vyhodnotit, jestli mé prioritní pracovní aktivitě dávám, co potřebuje, nebo ne. Pokud ne, vždy jsem si život přeorganizoval tak, abych to prioritní zvládal. Stejně tak to mám i teď. Priorita je celostátní politika, kam mě lidi poslali s rekordním počtem hlasů. Proto je prioritou Senát," doplnil.
Soustředění funkcí představuje podle krajského opozičního zastupitele Bohumila Smutného (KSČM) problém. Uvedl, že Grolich by měl občanům vysvětlit, jak zajistí, aby každé z povinností věnoval dostatek času.
Podobně se na to dívá i Libor Bláha z opoziční SPD. "Obávám se, že v záplavě celostátních politických ambicí zůstanou zájmy občanů jižní Moravy až na druhé koleji. Pokud chce pan Grolich budovat celostátní politickou kariéru, měl by vážně zvážit, zda není načase přenechat vedení kraje někomu, kdo se mu bude moci věnovat naplno," řekl Bláha.
Naopak radní Martin Maleček (Starostové pro jižní Moravu) předpokládá, že Grolich ví, co může a nemůže zvládnout, že si to vyhodnotí a podle toho se zařídí. "Pan hejtman byl do funkce zatím pouze uveden a jak se to bude dál vyvíjet, se uvidí. Myslím, že pan hejtman si to vyhodnotí, až začne působit v obou funkcích zároveň," řekl Maleček.
Na tom se shoduje i s radním Davidem Grundem (ODS). "Necháváme posouzení na něm. Věříme, že to správně vyhodnotí tak, aby to nemělo negativní dopad na kraj," řekl Grund.
Krajské zastupitelstvo má 65 členů. Koalici tvoří zástupci ODS, KDU-ČSL a Starostů pro jižní Moravu. Koalice má 35 hlasů. V opozici jsou zastupitelé z hnutí ANO, dále koalice Stačilo! a koalice SPD, Trikolora, PRO a Svobodní.
Z letos zvolených senátorů, kteří mají krajské posty nebo je zastávali v obcích, se jich funkcí na regionální či komunální úrovni vzdalo či vzdá několik. Například v čele Libereckého kraje skončí hejtman Martin Půta (SLK). Funkce náměstka středočeské hejtmanky pro finance, ICT a digitalizaci se hodlá vzdát Michael Kašpar (STAN). Zůstane ale starostou Kolína, kterým byl letos opětovně zvolen. Jakub Navařík (ODS) se rozhodl znovu neusilovat o neplacenou funkci přerovského radního a omezí i podnikatelské aktivity.
Naopak starosta Vrchlabí Jan Sobotka (STAN) bude nadále pokračovat v čele města. Stejně tak znovuzvolený Petr Korč bude pokračovat ve funkci primátora Frýdku-Místku. V senátorské kampani výslovně hájil souběh primátora a senátora. Ladislav Med (ODS) zůstane starostou Pelhřimova. Ředitelem Slezského divadla v Opavě zatím zůstává nový senátor za Karvinsko Petr Kazík (za hnutí Osobnosti pro kraj).