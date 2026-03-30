Grolich: Za řízení pod vlivem by měl radní Podzimek vyvodit osobní odpovědnost

Radní Jihomoravského kraje Karel Podzimek (ODS), který v půlce března řídil pod vlivem alkoholu a přišel kvůli tomu o řidičský průkaz, by měl ze svého jednání podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) vyvodit osobní odpovědnost. Pokud to neudělá, měla by to vyřešit ODS. Grolich to dnes uvedl na síti X. Předseda jihomoravské ODS Jiří Crha ČTK napsal, že jednání radního bude řešit zastupitelský klub ODS. Podzimek ČTK dnes řekl, že se jednání zastupitelského klubu zúčastní a vše kolegům vysvětlí. Na kauzu upozornily v minulých dnech Seznam Zprávy.
"Informace o kauzách pana Podzimka a jeho osobní přešlapy vrhají špatné světlo na fungování kraje a přehlušují dobrou práci kolegů ve vedení kraje. Není to problém koalice, ale čistě pana Podzimka," uvedl Grolich.
Řízení pod vlivem alkoholu hejtman považuje za nepřijatelné. Podzimek by měl podle hejtmana vyvodit osobní odpovědnost a pokud tak neučiní, měla by to vyřešit ODS. "A pokud by se nestalo ani to, přijde na řadu koaliční jednání. Kdyby to byl lidovec, tak bychom to vyřešili už dávno," napsal hejtman.
Předseda jihomoravské krajské organizace ODS Jiří Crha ČTK napsal, že řízení pod vlivem alkoholu považuje za nepřijatelné. "Karel Podzimek by měl situaci otevřeně vysvětlit a nést za své jednání odpovědnost. Svolávám zastupitelský klub ODS, který bude věc řešit," uvedl Crha.
Karel Podzimek ČTK dnes řekl, že se zastupitelského klubu zúčastní a kolegům situaci vysvětlí. "Řeknu všechny věci, jak se měly. Ta situace mě mrzí, nikdy jsem v takové situaci nebyl a o to je to horší. Několik let jsem neudělal žádný přestupek a taková situace se neměla vůbec stát," uvedl.
Přestupku se podle svých slov dopustil okolo 10. března a své kolegy o něm obratem informoval. Grolich ČTK sdělil, že o přestupku ví od minulého týdne. Podzimek na dotaz, zda plánuje rezignovat na post radního, odpověděl, že si musí "dát vše na papír".
Seznam Zprávy uvedly, že kolem Podzimka se hromadí kontroverze a problémy. Podzimek například loni na podzim ustál návrh opozice na odvolání. ANO označuje Podzimka za aktéra kauzy prodeje ubytovny ve Znojmě a zdůrazňuje i jeho nesrovnalosti v příjmech a výdajích. Čerpá ze zjištění serveru Seznam Zprávy. Podzimek opakovaně označuje informace v článcích za nepravdivé.
Kvůli kauze prodeje ubytovny znojemské nemocnice a její přestavby na byty Podzimek loni v srpnu odstoupil také z kandidátní listiny koalice Spolu, kde se měl ze 12. místa ucházet o poslanecký mandát. Politik podle Seznam Zpráv přispěl k tomu, že na projektu vydělala politička ODS. Podle Podzimka bylo jediným cílem textu poškodit ho a přes něj i kandidátku Spolu.