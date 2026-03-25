Konopí pomáhá ke zrání sýra a staví se z něj domy. Zázračné účinky ukáže Growfest

  11:02aktualizováno  11:02
Konopí se legálně vrací do každodenního života. Najdeme ho v potravinách, kosmetice, stavebnictví i medicíně. Pestré využití této tradiční rostliny představí festival Growfest, který se uskuteční od pátku do neděle na brněnském výstavišti.
V areálu Nové Zbrojovky v Brně se do neděle koná první ročník festivalu konopí...

V areálu Nové Zbrojovky v Brně se do neděle koná první ročník festivalu konopí Growfest. Lidé mohou zakoupit všechno možné, co se dá vyrobit z konopí. (19. 4. 2024) | foto: Filip Fojtík, MAFRA

17 fotografií

Vedle technologií a odborných přednášek nabídne také ochutnávky netradičních výrobků, například sýra s konopným semínkem, jehož příběh se začal psát před patnácti lety na statku v Brníčku u Zábřeha v Olomouckém kraji.

Sýr Konopáč vznikl jako experiment, který spojil dvě stará řemesla – chov ovcí a práci s konopím. Na statku rodiny Hrdličkových v Brníčku u Zábřeha žije zhruba stovka dojných ovcí francouzského plemene Lacaune. Mléko se zpracovává přímo na místě v malé sýrárně. „Napadlo nás přidat konopné semínko do čerstvého sýra,“ vzpomíná Jana Jesenská, kamarádka manželů Hrdličkových, jak z přátelského setkání před patnácti lety vznikl produkt, který dnes budí zvědavost na veletrzích.

Na konopném festivalu radí, jak docílit špičkové úrody. Nabízí pivo i sazenice

Výrobkyně sýrů Jesenská se o konopí zajímá dlouhodobě a stále ji fascinuje. „Jedná se o naši tradiční plodinu, jež má všestranné využití. Byla sice kvůli svým úžasným schopnostem paradoxně několik dekád zapomenuta, dokonce potlačována, ale nyní se k ní opět vracíme,“ vysvětluje Jesenská, proč konopí pěstuje, zpracovává a hledá pro něj uplatnění. Podle ní dodává sýru specifickou chuť a zdravotní benefity.

„Chuť konopného semínka je lehce oříšková, čerstvý a uzený sýr ho tak spíše zjemňuje a doplňuje,“ přibližuje výrobkyně sýru Konopáče. Zajímavá je podle ní i nutriční hodnota. „Sníst lžičku neloupaných konopných semínek je poměrně tvrdý oříšek, v našem sýru ale změknou, takže jsou pak mnohem lépe stravitelná,“ podotýká Jesenská, jak díky konzumaci jejího produktu lidé dostanou do těla zdravé tuky.

Se semínkem sýr lépe voněl i chutnal

Před lety udělali výrobci Konopáče experiment. Uložili do sklepa dva bochníky sýra vyrobené ze stejného ovčího mléka a v tentýž den, jeden obohatili o konopné semínko a u druhého ponechali tradiční recepturu. Pak nechali oba zrát. „Když jsme je po půl roce vykutáleli ze sklepa a rozkrojili, bochník s přidaným semínkem voněl a chutnal mnohem intenzivněji,“ líčí Jesenská.

Poté na statku postup mnohokrát opakovali se stejným výsledkem. Proto se sýraři domnívají, že konopí v sýru mění k lepšímu i proces zrání. „Roli mohou hrát antibakteriální schopnosti nebo enzymy uvolněné ze semínka, na to je ale třeba další výzkum,“ říká Jesenská.

Důležité je přesvědčovat lékaře dobrými i špatnými příklady, říká výzkumník konopí

Stogramové balení Konopáče pořídí lidé na Growfestu za cenu kolem sto korun. Brněnské výstaviště zaplní i desítky dalších prodejců konopných produktů, sazenic, semínek, výbavy na pěstování i kuřáckých potřeb. Zatímco loni se festival konal v areálu Nové Zbrojovky, tentokrát se uskuteční ve větším prostoru.

„Přesouváme se do moderních prostor Pavilonu E, což nám umožnilo výrazně rozšířit výstavní plochu i komfort pro návštěvníky,“ láká organizátor akce Kamil Fornůsek. „První ročník nám ukázal, že v Brně je po tomto tématu velký hlad,“ dodává s tím, že letos očekává vyšší návštěvnost. Zve také na novinky jako rozšíření o více zahraničních firem a také představení moderních technologií.

Konopný beton jako budoucnost stavebnictví

Jednou ze zajímavostí v oblasti zpracovávání konopí je takzvaný konopný beton. „V Česku už stojí desítky staveb z konopného betonu. Na jižní Moravě se jich zrovna několik realizuje,“ oznamuje projektantka Veronika Flašková, jež se zabývá přírodními materiály ve stavebnictví.

Ty jsou podle ní nejen ekologické, ale mají také řadu dalších plusů. „Tepelná izolace v kombinaci se schopností tepelné akumulace udržuje teplo v zimě a zabraňuje přehřívání v létě,“ vypichuje Flašková.

Otevírací doba Growfestu

  • Pátek: 11.00 až 20.00, Párty večer 19.00 až 24.00
  • Sobota: 11.00 až 20.00, Párty večer 19.00 až 24.00
  • Neděle: 11.00 až 16.00

Konopí označuje za budoucnost stavebnictví. „Nenahradí beton a ocel, protože má zcela odlišné vlastnosti. Ale doplní klasické materiály tam, kde to dává smysl,“ podotýká tvůrkyně technické dokumentace přírodních staveb. Konopný beton vzniká z dřevité části stonku, takzvaného pazdeří, jež se naseká na drobné části. Výsledný materiál dokáže absorbovat množství vody a udržovat tepelnou stabilitu. Smícháním s vápenným pojivem vzniká výsledná směs.

Flašková bude o této technologii hovořit na jedné z přednášek Growfestu. Vedle nich se uskuteční také workshopy a poradny zaměřené na zdravotní problémy, s jejichž řešením může konopí pomoci. Spolek Konopa připraví vzdělávací bloky a návštěvníci mohou využít i konzultace s odborníky. Vedle toho bude například možnost změřit složení konopí na speciálním analyzátoru. Na akci vystoupí také národní protidrogový koordinátor Pavel Bém, advokát Jan Poláček nebo expert na mikroorganismy při pěstování rostlin Miroslav Vosátka.

Konopné pivo i koncerty

Festival nabídne i foodtruck zónu s konopným pivem brněnského pivovaru Lucky Bastard, CBD kavárny a další občerstvení. Pro děti je připraven například curling na plastové dráze. Přes den stojí vstup na veletrh, přednášky a doprovodný program 50 korun, děti do 15 let ho mají zdarma. Večer navazují koncerty, na které je potřeba samostatná vstupenka. Organizátoři upozorňují, že návštěvníci do 18 let mohou přijít pouze v doprovodu dospělého.

Mohou pacienti řídit auto? Filipínský senátor se v Brně zajímal o léčbu konopím

Konopí je v posledních měsících v Česku častým tématem i kvůli změně legislativy. Od 1. ledna 2026 vstoupila v platnost novela trestního zákoníku, která výrazně změnila pravidla v této oblasti. Nově mohou lidé starší 21 let legálně pěstovat až tři rostliny konopí a doma přechovávat maximálně 100 gramů sušiny. Mimo domov je povoleno mít u sebe nejvýše 25 gramů.

Zákon však neznamená úplnou legalizaci. Prodej nebo distribuce konopí zůstává i nadále trestným činem a vyšší množství může být posuzováno jako přestupek nebo trestný čin.

Festival Growfest se koná právě v době, kdy se o konopí znovu intenzivně diskutuje – od zdravotního využití přes potraviny až po průmyslové materiály. Cílem je ukázat veřejnosti různé možnosti využití této rostliny. Ze semínek se lisuje olej, z něhož se vyrábí rostlinný protein nebo mouka. Z květů se extrahují účinné látky, které pomáhají například při bolesti, výzkum dalších účinků pokračuje. Využití je však daleko širší.

19. dubna 2024

