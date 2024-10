Francouzskému ilustrátorovi v Brně učarovaly šaliny, vila Tugendhat a lavičky

O Brně se mladý umělec Guy Pradel dozvěděl od tvůrkyně tzv. prostorových knih, která již rezidenční pobyt v jihomoravské metropoli absolvovala a město si oblíbila.

„Když o Brnu mluvila, byla opravdu nadšená. Požádala tak brněnský odbor kultury o vytvoření našeho rezidenčního pobytu,“ vyložil Pradel, jak se stal prvním umělcem programu KREILU, iniciovaného odborem kultury Magistrátu města Brna ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena.

V té době prý nevěděl nic nejen o Brnu, ale ani o České republice. „Když dostanu nabídky jako byla tahle, moje první reakce je obvykle říct ne. Ale promyslel jsem si to a řekl si, že může to být opravdu zábava,“ usmívá se nyní, když má měsíční pobyt za sebou.

Jedním z objektů, který si mladý francouzský umělec Guy Pradel v Brně zamiloval a často ho maloval, byly tramvaje. (září 2024)

Během něho stihl nakreslit několik „šalin“ a dalších ilustrací a pořádat workshopy, ale také prozkoumávat město. „Brno mě nadchlo svou architekturou. Ať už šlo o návštěvu vily Tugendhat, nebo jen procházky po okrajových částech města, kde jsem bydlel, všude jsem nacházel něco zajímavého. Máte tady také obrovské množství laviček,“ vypráví zaníceně.

Inspirací se pro něj stala také místní kulturní místa jako výstava loutek v Paláci šlechtičen, kde ho fascinovala řemeslná práce s dřevem a bohatá historie českého loutkářství. Kromě vlastní tvorby vedl Pradel dva workshopy pro mládež z místní školy.

V rámci workshopů ukázal, jak se pomocí jednoduchých technik jako koláže dá vytvořit fanzin. „Chtěl jsem účastníkům ukázat, že nemusí umět kreslit, aby se mohli umělecky vyjádřit,“ vysvětluje. Účastníci se podle něj projevili jako velmi kreativní a odnesli si inspiraci pro další tvorbu.

Komiks si odvezl do Štrasburku

V Brně začal Pradel vytvářet i komiks, ten však dokončí už doma ve Štrasburku, kam se vrátil. Ačkoli prozatím další stáž neplánuje, rád by se do města svých oblíbených tramvají a laviček vrátil jako turista.

„Neměl jsem čas vidět všechno, co jsem chtěl. Také Praha a další části Česka mě stále čekají,“ řekl.

Pradelova díla Brňané uvidí od 10. do 13. října na festivalu komiksové tvorby KOMA. Jde o 10. ročník festivalu, koná se v areálu Káznice v Bratislavské ulici.

Program KREILU má za cíl podpořit výměnu ilustrátorů mezi Českou republikou a Francií a propagovat Brno jako kulturní centrum. Město tento rezidenční pobyt podpořilo částkou 1 500 eur.

„Rezidenční pobyty jsou moderní formou spolupráce, která propojuje místní uměleckou scénu s globálním světem. Umožňují umělcům lépe pochopit hostitelskou kulturu a zlepšují mezinárodní porozumění,“ uvedla brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Organizací pobytu se zabývala Hana Malečková z odboru kultury. „V poslední době si Brno získává pozornost jako živé centrum pro mladé ilustrátory a designéry. Více se zaměřuje na komiks a současnou ilustraci, a já jsem si řekla, že bychom si toho měli využít,“ říká.

S podporou města chtěla vytvořit něco, co by povzbudilo tuto tvůrčí scénu a dalo mladým ilustrátorům příležitost růst a ukázat svou práci i v mezinárodním měřítku. Asociace Central Vapeur, kde Pradel pracuje, mimo jiné pořádá výstavy, festivaly a rezidence, které umělcům opravdu pomáhají růst a ukázat, co umí. „Když jsem se rozhodovala, s kým spolupracovat, Central Vapeur byla jasná volba a věřím, že pro brněnského umělce byl reciproční rezidenční pobyt v této organizaci velkým přínosem,“ dodává Malečková.