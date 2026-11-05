HaDivadlo chystá Racka od Čechova, a to i s motivem klimatické krize

Brněnské HaDivadlo připravuje jako první premiéru sezony Racka od Antona Pavloviče Čechova. Propojí téma nenaplněných lásek a mezilidských vztahů s motivem klimatické krize. Inscenaci připravuje tříčlenné umělecké vedení HaDivadla, tedy Jana Vaverková, Justina Grecová a Jan Doležel. Premiéra bude 27. listopadu, oznámila ČTK mluvčí divadla Tereza Turzíková.
Vaverková, Grecová a Doležel už v HaDivadle připravili autorskou inscenaci Jana z Arku, ve které společně s hereckým souborem hledali nové způsoby kolektivní tvorby a interpretace historické látky. Nyní se obrátili k jednomu z nejhranějších dramatických textů, který vznikl před více než 130 lety. Postavy Racka podle nich spojuje touha po štěstí a naplněném životě.
"Naše čtení této klasické hry zachází dál, vychází z blízkého propojení s politicko–společenskými fenomény současnosti. Vedle tematizace sucha a extrémních veder jako přímých projevů klimatické katastrofy zdůrazňujeme motiv vládnoucích elit, války a smrti," napsal tvůrčí tým o svém pojetí Racka.
V inscenaci se představí sedm členů a členek hereckého souboru. Ninu Zarečnou ztvární Šimona Horynová, Konstantina Trepleva bude hrát Ema Lovecká. Roli spisovatele Trigorina a zároveň učitele Medvěděnka nastuduje Tomáš Slabiňák, který do HaDivadla nastoupil na začátku letošní sezony.
Výrazné místo v obsazení zaujímají také dvě dlouholeté členky souboru, Marie Ludvíková jako Irina Arkadinová a Simona Peková v roli Máši. Jejich obsazení podle divadelníků obrací pozornost k věku a různým podobám ženské zkušenosti. V dalších rolích se objeví Jiří Miroslav Valůšek jako lékař Dorn a Radim Chyba jako Sorin.
Dvaapadesátá sezona HaDivadla má titul Pak přišel polibek na ústa. Kromě Racka připravuje divadlo na únor českou jevištní premiéru románu Moudré děti od Angely Carterové v režii Kamily Polívkové a na květen adaptaci současného francouzského románu Čau debile Virginie Despentes.