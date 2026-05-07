HaDivadlo připravuje hru Švýcara Frische, varuje před měšťáckou pasivitou

HaDivadlo jako třetí premiéru sezony připravuje hru Pan Biedermann a žháři. Autora, švýcarského dramatika Maxe Frische, inspirovaly opakované návštěvy Československa v období kolem roku 1948. Hra ironicky poukazuje na měšťáctví, pasivitu a přehlížení zjevného nebezpečí. Premiéra inscenace v režii Jana Doležela bude 22. května, oznámila mluvčí souboru Tereza Turzíková.
Kolektivní umělecké vedení HaDivadla, které vedle Doležela tvoří Jana Vaverková a Justina Grecová, se Frischovu dílu věnuje dlouhodobě. V minulosti společně připravili například adaptaci novely Člověk se objevuje v holocénu a inscenaci Mé jméno budiž Gantenbein.
"Hra Pan Biedermann a žháři nás varuje před tím, co potlačujeme, a právě tím zůstává mimořádně aktuální. Frisch se ptá sebe i nás: Kdo jsem? Kým chci být? Tyto existenciální, bytostně lidské otázky rozšiřuje o politický rozměr, když se ptá, zda jsme dostatečně aktivní," uvedl Doležel.
"Nejde přitom o jednoznačné moralizování, ale o komedii se snovými prvky, která připomíná jediné: hlavně nebýt pasivní," doplnil režisér.
Hrdina hry Biedermann si pečlivě chrání poklidný měšťanský život. Když mu jednoho dne na dveře zaklepou neznámí lidé a požádají o přístřeší na půdě, nedokáže ve jménu slušnosti a společenských konvencí odmítnout. Město přitom sužují požáry a sílí podezření, že za nimi stojí právě tito nezvaní hosté.
"Všechny postavy se snažíme číst nejen psychologicky, ale také politicky, a zařadit je na základě jejich jednání na současnou politickou mapu. Pohybujeme se na škále od anarchistických idejí a aktivismu až po konzervativní liberalismus. Zajímalo nás zde především téma páchání násilí: Je kontroverznější násilná přímá akce nebo ochota ji přehlížet?," uvedla dramaturgyně Jana Vaverková.
Titulní roli ztvární Jiří Miroslav Valůšek. Jeho ženu hraje Šimona Horynová, vedoucího chóru Radim Chyba a služku Annu Magdalena Kuntová. V dalších úlohách se představí Marie Ludvíková, Ema Lovecká a Kanwar Šulc.