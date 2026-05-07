HaDivadlo připravuje hru Švýcara Frische, varuje před měšťáckou pasivitou

Autor: ČTK
  9:31aktualizováno  9:31
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

HaDivadlo jako třetí premiéru sezony připravuje hru Pan Biedermann a žháři. Autora, švýcarského dramatika Maxe Frische, inspirovaly opakované návštěvy Československa v období kolem roku 1948. Hra ironicky poukazuje na měšťáctví, pasivitu a přehlížení zjevného nebezpečí. Premiéra inscenace v režii Jana Doležela bude 22. května, oznámila mluvčí souboru Tereza Turzíková.

Kolektivní umělecké vedení HaDivadla, které vedle Doležela tvoří Jana Vaverková a Justina Grecová, se Frischovu dílu věnuje dlouhodobě. V minulosti společně připravili například adaptaci novely Člověk se objevuje v holocénu a inscenaci Mé jméno budiž Gantenbein.

"Hra Pan Biedermann a žháři nás varuje před tím, co potlačujeme, a právě tím zůstává mimořádně aktuální. Frisch se ptá sebe i nás: Kdo jsem? Kým chci být? Tyto existenciální, bytostně lidské otázky rozšiřuje o politický rozměr, když se ptá, zda jsme dostatečně aktivní," uvedl Doležel.

"Nejde přitom o jednoznačné moralizování, ale o komedii se snovými prvky, která připomíná jediné: hlavně nebýt pasivní," doplnil režisér.

Hrdina hry Biedermann si pečlivě chrání poklidný měšťanský život. Když mu jednoho dne na dveře zaklepou neznámí lidé a požádají o přístřeší na půdě, nedokáže ve jménu slušnosti a společenských konvencí odmítnout. Město přitom sužují požáry a sílí podezření, že za nimi stojí právě tito nezvaní hosté.

"Všechny postavy se snažíme číst nejen psychologicky, ale také politicky, a zařadit je na základě jejich jednání na současnou politickou mapu. Pohybujeme se na škále od anarchistických idejí a aktivismu až po konzervativní liberalismus. Zajímalo nás zde především téma páchání násilí: Je kontroverznější násilná přímá akce nebo ochota ji přehlížet?," uvedla dramaturgyně Jana Vaverková.

Titulní roli ztvární Jiří Miroslav Valůšek. Jeho ženu hraje Šimona Horynová, vedoucího chóru Radim Chyba a služku Annu Magdalena Kuntová. V dalších úlohách se představí Marie Ludvíková, Ema Lovecká a Kanwar Šulc.

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro

Tereza Hrochová během Pražského maratonu

Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí roku. Pražský maraton přivede do ulic tisíce běžců, ale pro Pražany a návštěvníky města to znamená...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná" zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora opět připomene Šostakoviče

ilustrační snímek

Mezinárodní hudební festival Kutná Hora se opět zaměří na dílo ruského a sovětského skladatele a klavíristy Dmitrije Šostakoviče. Po loňském výročí 50 let od...

8. května 2026  10:10,  aktualizováno  10:10

Kradl auta, nářadí i květiny. Obvinili ho ve vězení, kde sedí za jiné delikty

ilustrační snímek

Pražští kriminalisté objasnili sérii majetkových deliktů, z nichž viní pětatřicetiletého muže. Ten si obvinění vyslechl už za mřížemi, kde si odpykává trest za jinou majetkovou kriminalitu. Za...

8. května 2026  11:22

Stopka stavbě školy. Dětí ve Středočeském kraji výrazně ubývá

ilustrační snímek

Boom výstavby základních a mateřských škol ve středních Čechách pomalu končí. Ačkoli v kraji stále pokračují projekty výstavby nových základních škol, jako například v Úvalech, v příštích letech už...

8. května 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

Radvanice a Bartovice budují parčík za 4,1 milionu korun

ilustrační snímek

V ostravském městském obvodu Radvanice a Bartovice vzniká nový parčík. Obvod ho buduje u křižovatky ulic Těšínská a Trnkovecká. Práce za 4,1 milionu korun by...

8. května 2026  9:25,  aktualizováno  9:25

Úřad NASA vybral jako Astronomický snímek dne fotografii dvou českých astronomů

ilustrační snímek

Jako Astronomický snímek dne dnes americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) publikoval fotografii dvou českých astronomů nazvanou Kometa R3 PanSTARRS...

8. května 2026  9:04,  aktualizováno  9:04

