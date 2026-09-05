HaDivadlo se v nové sezoně zaměří na emoce, vztahy a podoby blízkosti

S tématem emocí, vztahů a různých podob blízkosti vstupuje brněnské HaDivadlo do své 52. sezony. Happeningem v Alfa pasáži, kde sídlí, dnes soubor zahájil sezonu, pro kterou připravuje postupně tři premiéry. ČTK to řekl člen kolektivního uměleckého vedení divadla Jan Doležel. Sezona nese název Pak přišel polibek na ústa.
"První premiérou bude Racek Antona Pavloviče Čechova, což je klasická velká hra o nešťastné lásce a o tom, že ten, koho milujeme, nemiluje nás. Je to takový velký řetězec nešťastných lásek," poznamenal Doležel, který je jedním z členů kolektivní režie Čechovovy hry. Další dvě členky a zároveň členky uměleckého vedení souboru jsou Jana Vaverková a Justina Grecová. Premiéra Racka je naplánovaná na 27. listopad letošního roku.
Další premiérou budou 12. února příštího roku Moudré děti podle románu britské spisovatelky Angely Carterové. "Román je vyprávěním dvou muzikálových hereček a tanečnic v důchodu, které se chystají setkat se svým stoletým otcem, jenž se jim celý život vyhýbal. Vše se odehrává v Anglii, v Londýně, v divadelních kruzích. Režírovat bude Kamila Polívková," doplnil Doležel.
Poslední premiérou začínající sezony bude 14. května příštího roku adaptace románu Čau debile francouzské spisovatelky Virginie Despentesové. V něm se z instagramové urážky rozvine e-mailový dialog stárnoucí herečky a spisovatele čelícího obvinění v kauze MeToo. Text otevírá témata nenávisti a smíření, zneužívání, stárnutí, závislosti i možnosti skutečného dialogu v prostředí sociálních sítí.
Soubor divadla letos posílí absolventi činoherního herectví JAMU Tomáš Slabiňák a Kanwar Šulc.
Herecký soubor při dnešním zahájení sezony obsadil celou Alfa pasáž, kde umožnil návštěvníkům interakci s jednotlivými herci. Každý z nich nabízel jinou aktivitu, od hraní badmintonu s Radimem Chybou až po tichý pohled do očí se Simonou Pekovou.