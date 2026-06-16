HaDivadlo završí sezonu scénickým čtením nové hry, detektivky z rozhlasu

Brněnské HaDivadlo završí sezonu scénickým čtením nové hry Jany Vaverkové a Robina Mayera s názvem Dramaturg zasahuje: Muž se slovosledem špatným. Je postavená na půdorysu detektivky. Odehrává se v rozhlasovém studiu, kde téměř nic nefunguje, zatímco dramaturgovi neustále uniká děj, postavy i samotná podstata. HaDivadlo v sobotu kromě nové hry představí také první sezonní almanach, oznámila ČTK mluvčí souboru Tereza Turzíková.
Hra pracuje také s motivy kasina, hazardu a záletnictví. Slibuje nejen kritický nadhled, ale i značnou dávku humoru a satiry. Do scénického čtení se zapojí téměř celý soubor HaDivadla.
"Společně s Robinem jsme hned zkraje své tvorby rychle narazili na přílišnou opatrnost kulturní obce, která nám je protivná. S tím šel ruku v ruce i postupný rozpad veřejnoprávních médií, který jsme v textu zaznamenali a který dnes nabyl na ještě větší naléhavosti," uvedla Vaverková, členka kolektivního uměleckého vedení HaDivadla, které dále tvoří Justina Grecová a Jan Doležel.
Tématem nové sezony byl právě kolektiv a kolektivní principy. Přinesla tři premiéry: inscenaci Jana z Arku v autorství a režii celého uměleckého vedení, adaptaci románu Marka Torčíka Rozložíš paměť v režii Ondřeje Štefaňáka a méně často uváděnou hru Maxe Frische Pan Biedermann a žháři v Doleželově režii.
"Z různých perspektiv jsme téma ohledávali také v doprovodných programech. Na jedné straně stála síla být spolu, na druhé straně rizika individua ve střetu se společenstvím," uvedla Grecová.
Doležel, Grecová a Vaverková jsou spolužáci z Janáčkovy akademie múzických umění. Loni uspěli ve výběrovém řízení. Nahradili Ivana Buraje, jenž HaDivadlo umělecky vedl deset let.