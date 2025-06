Pětatřicetiletý muž se nepohodl se svou o dvacet let starší partnerkou a vytočil tísňovou linku policie. „Operačnímu sdělil, že ho naštvala přítelkyně, má v plánu ji zabít a potřeboval by vědět, jaký by mu případně hrozil trest,“ přiblížila policejní mluvčí Andrea Cejnková.

Policisté ihned vyrazili do brněnského bytu, z něhož muž volal. Tam se nacházel on i jeho družka, přičemž situace nevypadala zdaleka tak dramaticky, jak se vzhledem k telefonátu zdálo.

„Muž tvrdil, že to nemyslel vážně. Dvojice shodně uvedla, že se pouze pohádala a že ani nedošlo k žádnému násilí,“ sdělila Cejnková.

Důvod rozepře policisté neupřesnili, oba členové domácnosti nicméně byli pod silným vlivem alkoholu. Žena nadýchala téměř dvě promile, muž dokonce přes čtyři.

„I s touto hodnotou byl překvapivě schopen normálně fungovat a na výzvu hlídky si v klidu pobral osobní věci, odevzdal klíče od bytu a místo raději opustil,“ popsala Cejnková.