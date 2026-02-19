Povedený pár si vyřizoval účty přímo v areálu policie, zadělal si na další problémy

Autor: mos
  15:42aktualizováno  15:42
Už více na sebe povedená dvojice z Brna upozornit nemohla. Partneři, kteří se opakovaně dostávají do konfliktu se zákonem, se začali hádat přímo v areálu, kde mají policisté výcvikové středisko a sídlí tam rovnou dva jejich útvary. Hlasitý spor uniformovaným složkám neušel a brzy je našel.

Na dotazy policistů, kvůli čemu se hádali, nedokázal muž policistům odpovědět. „Takže nějaká hloupost, když to ani nevíte?“ ptá se policista.

Muž ze sebe pomalu souká, že je to prý kvůli stěhování, což byl i důvod, jakým vysvětlovali svůj příjezd do areálu v bývalých řečkovických kasárnách, kde sídlí policejní útvary.

Kolik let dostanu, když ji zabiju? vyzvídal muž při hádce s přítelkyní u policistů

Už na první pohled bylo policistům chování obou partnerů podezřelé. Každý totiž na místo přijel autem, oba ale přitom mají opakovaně vydané zákazy řízení. „Navíc pětadvacetiletý muž nikdy nevlastnil řidičský průkaz a dluží na pokutách skoro 50 tisíc korun,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Žena podobně neochotně odpovídá, že sice řídila, ale neměla by. „No, nalízala jsem,“ vypadne z ní nakonec, že řídila pod vlivem drog.

Policisté už nechtěli nechat nic náhodě. Z obavy, že povedená dvojice bude chtít v jízdě pokračovat, nechali jejich vozy odtáhnout. „Dvojice s trestní minulostí tak má zaděláno na další problémy,“ dodal Malášek. Minimálně za to, že maří výkon úředního rozhodnutí, tedy nedodržují vydaný zákaz. Za to hrozí až dva roky vězení.

19. února 2026  17:54

19. února 2026  17:28

