„Do našich silnic dáváme opravdu velké peníze a nemůžeme si dovolit, aby ani po krátkou dobu byl stín pochybnosti o tom, jestli se s nimi nakládá hospodárně, nebo ne,“ uvedl jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).
Organizaci povede od pátku Hochman. „Bude tam do jmenování ředitele, jenž vzejde z výběrového řízení,“ doplnil náměstek pro dopravu Jiří Crha (ODS). Uvedl, že výběrové řízení chce kraj vyhlásit zhruba do měsíce.
Obviněný šéf silničářů ujišťoval, že nic neprovedl. Přesto bude odvolán
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahovali v blanenské pobočce krajské organizace minulý týden. Následně obvinili pět lidí ze zjednání výhody při zadání veřejné zakázky či přijetí úplatku. Jde o tři zakázky z roku 2023. Policie obviněné stíhá na svobodě. Jsou mezi nimi právě ředitel Hanák i šéf blanenské pobočky Miloš Bažant.
Obviněným hrozí až osm let
Policie jednání obviněných v kauze zadávání veřejných zakázek na dopravní stavby v Olomouckém kraji posoudila jako trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě. Obviněným v případě odsouzení hrozí dva roky až osm let vězení.
Crha ve čtvrtek sdělil, že obviněný je také vedoucí znojemské oblasti Zdeněk Komůrka. „On i pan Bažant jsou ale obvinění z nepřímého jednání. O jejich setrvání rada rozhodovat nemůže, je to v kompetenci ředitele organizace,“ dodal náměstek.
Hanák již dříve uvedl, že podal stížnost proti obvinění. Kroky zřizovatele respektuje a věří, že jeho jméno bude očištěno.
Podle vrchního žalobce Radima Dragouna případ souvisí s kauzou zadávání veřejných zakázek na dopravní stavby v Olomouckém kraji, v nichž bylo rozhodnuto o zahájení stíhání v listopadu 2023 a v listopadu 2024. Trestní řízení je ale vedeno samostatně.