Hasiči likvidovali požár skládky na Břeclavsku, zasahovalo pět jednotek

Hasiči z Jihomoravského kraje dnes odpoledne likvidovali požár skládky u Velkých Pavlovic na Břeclavsku. Vyhlásili první stupeň požárního poplachu, řekl ČTK mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný. Na místě zasahovalo pět hasičských jednotek, z toho tři jednotky dobrovolných hasičů a dvě profesionální.
Skládka se rozhořela před 13:00. Hasiči nasadili tři vodní proudy, na místě pracovali v dýchacích přístrojích. Okolo 13:20 požár lokalizovali. Následně pomocí nakladače hromadu rozhrnovali a dohašovali. "Práce jsme ukončili okolo 14:30 a místo předali majiteli," uvedl Komosný.
Podle fotoreportéra ČTK byl stoupající černý dým vidět až z asi 20 kilometrů vzdálené Břeclavi. Hořelo v areálu firmy Hantály, která dle údajů na webu zajišťuje likvidaci komunálního odpadu v okolních obcích.
Příčinu požáru hasiči vzhledem k jeho charakteru nezjišťovali. Podobné požáry skládek mohou dle Komosného vzniknout třeba kvůli špatnému třídění, kdy se do skládky dostane předmět, který může následně zahořet.