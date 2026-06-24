Hasiči likvidovali požár střechy rodinného domu na Břeclavsku

Hasiči dnes odpoledne likvidovali požár střechy rodinného domu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku, navečer se jim ho podařilo dostat pod kontrolu. Oheň zničil i přízemí a také hospodářskou přístavbu. Při zásahu museli záchranáři poskytnout péči šesti hasičům a dvěma starším lidem. Škoda činí několik milionů korun, řekl ČTK mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Co a proč začalo hořet, zatím není zřejmé, na místě je vyšetřovatel.
Hasiči nasadili i výškovou techniku a kvůli velkému horku je na místě více jednotek, aby se hasiči mohli při zásahu střídat. Mluvčí záchranářů Michaela Bothová ČTK řekla, že někteří hasiči měli drobné popáleniny, jiní byli přehřátí a kolabovali. "U dvou starších lidí jsme řešili akutní stresový stav," doplnila Bothová.
Současné počasí výrazně nahrává také riziku přírodních požárů a požárů při sklizni na polích. Intenzita sucha se rychle zvyšuje a teploty se několik dalších dnů budou držet přes den nad 30 stupni Celsia.