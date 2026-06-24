Hasiči likvidují požár střechy rodinného domu na Břeclavsku

Hasiči likvidují požár střechy rodinného domu ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku. Při zásahu se lehce zranil jeden dobrovolný hasič, který skončil v péči záchranářů. Škoda půjde do milionů korun, řekl ČTK mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška. Co a proč začalo hořet, zatím není zřejmé.
Podle fotografie na síti Threads shořela téměř celá střecha staršího domu v řadové zástavbě. Hasiči nasadili i výškovou techniku a zatím se snaží požár lokalizovat, tedy zabránit jeho šíření. Kvůli velkému horku je na místě více jednotek, aby se hasiči mohli při zásahu střídat.
Současné počasí výrazně nahrává také riziku přírodních požárů a požárů při sklizni na polích. Intenzita sucha se rychle zvyšuje a teploty se několik dalších dnů budou držet přes den nad 30 stupni Celsia.