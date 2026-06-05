Hasiči likvidují požár ve Veselí nad Moravou, vyhlásili druhý stupeň poplachu

Jihomoravští hasiči likvidují ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku požár autoservisu na Masarykově třídě. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, řekl dnes ČTK mluvčí hasičů Filip Venclovský. Záchranáři ošetřili pět lidí, řekla ČTK mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.
Hlášení o požáru dostali hasiči po 15:00. "Požár nyní dohašujeme, míří tam speciální technika, aby se mohl vyvážet materiál," řekl okolo 17:00 Venclovský. Poplachové stupně jsou čtyři, hasiči je vyhlašují podle množství povolaných sil a techniky.
"Tři osoby jsme po ošetření převezli kvůli podezření na nadýchání zplodin do nemocnice, dvě jsme ponechali na místě," uvedla Bothová.