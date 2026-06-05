Hasiči likvidují požár ve Veselí nad Moravou, vyhlásili druhý stupeň poplachu

Autor: ČTK
  20:34aktualizováno  20:34
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Jihomoravští hasiči likvidují ve Veselí nad Moravou na Hodonínsku požár autoservisu na Masarykově třídě. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, řekl dnes ČTK mluvčí hasičů Filip Venclovský. Záchranáři ošetřili pět lidí, řekla ČTK mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bothová.

Hlášení o požáru dostali hasiči po 15:00. Okolo 17:00 Venclovský uvedl, že požár hasiči dohašují. Na místo zamířil také nakladač, který vyváží materiál zasažený požárem ven z haly. Poplachové stupně jsou čtyři, hasiči je vyhlašují podle množství povolaných sil a techniky. Po 20:00 mluvčí ČTK řekl, že požár je bez plamenného hoření a někteří hasiči odjíždějí na základny. Na místě pracují vyšetřovatelé a zjišťují příčinu požáru.

"Tři osoby jsme po ošetření převezli kvůli podezření na nadýchání zplodin do nemocnice, dvě jsme ponechali na místě," uvedla Bothová.

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