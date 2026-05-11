Hasiči na jihu Moravy čerpali vodu ze sklepů, blesk zasáhl vlak

Vodu ve sklepech, popadané stromy na silnicích i vlak zasažený bleskem dnes museli řešit hasiči v Jihomoravském kraji. Kvůli bouřkám zasahovali zejména na Hodonínsku. Vyplývá to z informací krajských hasičů na síti Threads a vyjádření mluvčího Správy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky.
K 21:00 hodině hasiči řešili v souvislosti s bouřkami 47 událostí. Více než dvě desítky z toho připadly na Hodonínsko, v ostatních okresech to byly jednotky případů. Například v obcích Ratíškovice a Vacenovice odčerpávali vodu ze sklepů rodinných domů.
Drážní hasiči museli večer evakuovat cestující z vlaku v Brně-Černovicích, který zůstal nepojízdný kvůli poruše sběrače po úderu blesku. "Nikdo nebyl zraněn, provoz v místě je omezen," sdělil před 22:00 médiím Kavka.
Desítky výjezdů kvůli dnešním bouřkám měli také třeba krajští hasiči v sousedním kraji Vysočina. Čerpali vodu ze sklepů, pročišťovali kanalizace nebo odstraňovali bláto z vozovek.