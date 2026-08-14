Hasiči na jihu Moravy evidují v létě meziročně výrazně více požárů v přírodě

Hasiči v Jihomoravském kraji jen za poslední týden evidují 22 požárů v přírodním prostředí. Od začátku prázdnin jich bylo 118, zatímco loni za stejné období 48. Na webu hasičů o tom dnes informoval jejich mluvčí Jaroslav Mikoška. Krajina je vyschlá, srážky byly od začátku léta minimální.
Jen ve čtvrtek odpoledne hasiči zasahovali například u požáru lesa nedaleko Lelekovic na Brněnsku. Situace si vyžádala nasazení jednotek z druhého poplachového stupně. "Využili jsme také dronovou službu k monitoringu požářiště a vrtulník Policie ČR s hasicím vakem," popsal mluvčí. Po dvou hodinách se podařilo dostat požár pod kontrolu. Dohled nad požářištěm a dohašování ohnisek pokračovalo až do dnešního rána. Příčina vzniku požáru i vzniklé škody jsou v šetření.
Jednotky z druhého stupně požárního poplachu zasahovaly ve čtvrtek také u požáru porostu nedaleko Rohatce na Hodonínsku. Požár zasáhl také sklad dřeva a způsobil škodu za 650.000 korun. Příčina vzniku požáru je v šetření.
Ve středu hasiči asi dvě hodiny zasahovali u požáru Bořího lesa u Břeclavi, kde výbuch továrny na munici kdysi rozmetal tisíce kusů munice do okolí. Pyrotechnici ji odstraňují dosud. Událost byla bez zranění, škoda po požáru byla 10.000 korun. Žádný nález munice hlášen nebyl.
V souvislosti s přírodními požáry je podle Mikošky potřeba připomenout, že stále platí rozhodnutí hejtmana o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a některé činnosti jako například kouření nebo rozdělávání ohně jsou v místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru zakázány. Takovými místy jsou například zahrady, parky, lesy a jejich blízké okolí.