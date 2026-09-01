Hasiči na jižní Moravě zasahovali o prázdninách u 3748 událostí, meziročně více

Hasiči v Jihomoravském kraji zasahovali o letních prázdninách u 3748 událostí, což bylo o 757 více, než je pětiletý průměr. Bylo to i více než loni, kdy hasiči za letní prázdniny evidovali 3048 událostí. Na webu hasičů o tom dnes informoval mluvčí Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Jaroslav Mikoška.
Nejčastější náplní práce krajských hasičů byla technická pomoc. Do této kategorie, která zahrnuje například odstraňování spadlých stromů, čerpání vody či likvidaci obtížného hmyzu, spadalo 1476 případů. Loni to bylo 1116.
"Nadprůměrný je ale především počet požárů. Těch za prázdniny evidujeme 466, tedy o 148 více než v uplynulém roce. Výrazný, více jak dvojnásobný, je nárůst u požárů porostů," uvedl Mikoška. Hasiči o letošních prázdninách zasahovali u 156 požárů porostů, loni to bylo u 76. Letos v létě bylo výrazné sucho.
Při požárech v kraji zemřeli tři lidé a 60 dalších se zranilo. Hasičům se podařilo zachránit 81 lidí. Plameny za prázdniny způsobily materiální škody přes 56 milionů korun, uchráněné hodnoty dosáhly více než 336 milionů korun.